Inšpektorji naročili podpovršinski pregled Kostakovega odlagališča

"V Kostaku nikoli nismo zanikali dejstva, da so bili na območju, kjer se je desetletja nahajala neurejena in nenadzorovana deponija, odpadki. Znano je, da so na parcele sedanjega centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad v preteklosti odpadke odlagala tako podjetja kot posamezniki. Mi smo to območje sanirali in preprečili, da bi neurejeno stanje, zaradi katerega so najbolj trpeli prebivalci bližnjega naselja, trajalo tudi v prihodnje," so navedli za STA.

Portal Necenzurirano je namreč nedavno objavil več posnetkov, ki naj bi dokazovali, da je družba na svojem odlagališču v Spodnjem Starem Gradu zakopala večje količine komunalnih odpadkov. V družbi so slednje zanikali in zanikajo še danes, ob tem pa dopuščajo, da se pod zemljo na odlagališču vseeno nahajajo odpadki.

Satelitske posnetke, ki po poročanju portala dokazujejo, da je bila na območju, kjer naj bi bili zakopani odpadki, še leta 2021 njiva in jih torej pred Kostakom ni mogel zakopati nekdo drug, v Kostaku jemljejo z rezervo, saj da je portal v lasti njihovega poslovnega konkurenta.

Na vprašanje, ali so slike, ki jih je objavil portal in iz katerih je razvidno, da je bila na odlagališču izkopana luknja, ob njej pa so ležali odpadki, resnične, pa odgovarjajo: "Ko smo pripravljali in urejali zemljišča, na katerih stojijo objekti novega centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, smo opravili številne izkope, saj je gradnja objektov zahtevala globoke temelje."

Zadevo je po medijskih objavah pod drobnogled znova vzela okoljska inšpektorica. Ta je, kot pravijo na inšpektoratu, zaradi ugotavljanja dejanskega stanja glede zakopavanja odpadkov na območju deponije 17. decembra opravila pregled območja z georadarjem, ki omogoča vpogled pod površje brez poseganja v okolje. Pregled je opravil Geološki zavod Slovenije, ki bo v nadaljevanju terenske podatke obdelal in pripravil poročilo, so navedli za STA.

Kot so pojasnili, so jim na Kostaku povedali, da so 16. decembra tudi sami opravili pregled območja z georadarjem in elektro geo sondiranjem ter da bodo poročilo o tem takoj po prejetju poslali inšpektoratu.

V zadevo se je aktivno vključila tudi Mestna občina Krško kot največja, 43-odstotna lastnica Kostaka. Župan Janez Kerin je namreč zaradi obtožb o nezakonitem zakopavanju odpadkov zahteval sklic skupščine družbe, na kateri bo zahteval uradna pojasnila odgovornih, so za STA navedli na občini. Skupščino mora poslovodstvo sklicati v roku dveh mesecev.

Zadevo preiskuje tudi Nacionalni preiskovalni urad.