Inšpektorji Nata o Sloveniji: stanje je še slabše kot ob zadnjem pregledu

Na ministrstvu za obrambo in pri Slovenski vojski so se konec preteklega tedna mudili inšpektorji zveze Nato in preverjali izpolnjevanje ciljev. Podrobnosti pregleda niso znane ta pa naj bi pokazal, da Slovenija za Nato postaja vse večje breme, saj že vrsto let ni izpolnila obljubljenega. Na Morsu navedb ne komentirajo.

Po poročanju Radia Slovenije, ki je pridobil nekatere dele osnutka zapisnika o pregledu, inšpektorji v zadnjih dveh letih kljub izboljšanju gospodarskih razmer pri Sloveniji niso zaznali nobenega napredka. Stanje naj bi bilo celo slabše, kot ob zadnjem pregledu, ko je Slovenija obljubljala, da bo vstopila v organizacijo vzajemnega sodelovanja na področju oborožitve, znanem pod kratico OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation). Preko nje naj bi kupila osemkolesne oklepnike boxer ter tako vzpostavila vsaj eno bataljonsko skupino do leta 2025, je poročal radio. Ker si je vlada Marjana Šarcapremislila, nakup zaustavila in napovedala nove taktične študije, ki naj bi dale odgovor, kaj vojska sploh potrebuje, se po poročanju radia inšpektorji zdaj sprašujejo, ali bomo sploh kupili osemkolesnike ter vzpostavili srednjo bataljonsko bojno skupino vsaj do leta 2030, kot po novem piše v beli knjigi. Ob upoštevanju, kako malo smo v preteklosti vlagali v obrambni sistem, inšpektorji ugotavljajo tudi, da niti dva odstotka bruto domačega proizvoda za obrambo ne bosta dovolj, da bi se vsaj približali Natovim ciljem ali kakor koli pomembno prispevali h kolektivni obrambi, je poročal radio. Slovesnost ob dnevu Slovenske vojske FOTO: Aljoša Kravanja Na ministrstvu za obrambo so za STA navedli, da se je ekspertna skupina Nata v Sloveniji mudila v okviru rednih pregledov izpolnjevanja ciljev, ki jih Nato v državah članicah izvede vsake dve leti. Končno poročilo o pregledu obrambe bo po njihovih navedbah pripravljeno za sestanek ministrov za obrambo držav članic Nata, ki bo v juniju, poročanja Radia Slovenija pa ne želijo komentirati, ker da pregledi izpolnjevanja ciljev in poročila za posamezne članice niso javni. Opozorila o slabi pripravljenosti Slovenske vojske in neizpolnjevanju ciljev zveze Nato se sicer pojavljajo že nekaj let. V začetku leta 2018 so med drugim ocenjevalci Nata kot neustrezno ugotovili prijavljenost bataljonske bojne skupine 72. brigade Slovenske vojske, kar je s položaja odneslo takratnega načelnika Generalštaba Andreja Ostermana.