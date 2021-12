Brez pogoja PCT dva odstotka potnikov, tudi trije vozniki

Prevoznikom so predstavniki inšpektorata in ministrstva predali zahtevo, da so pri potnikih dolžni dosledno preverjati izpolnjevanje pogoja PCT in drugih predpisanih ukrepov. Dogovorjeno je bilo, da morajo vozniki v avtobusnem prometu in sprevodniki v železniškem prometu zahtevati, da se potniki izkažejo s potrdili o izpolnjevanju pogoja PCT, osebnimi dokumenti, in da obvezno uporabljajo zaščitne maske, bodisi kirurške ali maske tipa FFP2. Dodatno pa nadzore nato opravljajo še interne kontrolne službe prevoznikov in inšpektorji.

Kot je pojasnila Furlan Fonova, je javni prevoz potnikov velik sistem, preverjanje pogoja PCT pa je nekoliko težje kot v ostalih storitvenih dejavnostih, saj mora recimo v avtobusih voznik skrbeti tudi za to, da sledi voznemu redu in varno opravlja prevoz. Zato so se na omenjenem sestanku dogovorili, da vozniki pozovejo potnike, da na vpogled predložijo dokazila in osebne dokumente, kontrolne službe prevoznikov in inšpektorji pa ustreznost potrdil preverjajo z aplikacijo.

Inšpektorji so v novembru opravili 1785 nadzorov, od tega 1065 na področju javnega prevoza potnikov v cestnem in železniškem prometu.

V avtobusnem in železniškem prometu v 744 nadzorih, ki se odvijajo ob koncih tedna, pregledali 507 avtobusov in 237 vlakov s skupno 12.113 potniki. Ugotovili so, da 216 potnikov ni izpolnjevalo pogoja PCT, tem so bodisi onemogočili vstop v javno prevozno sredstva, bodisi so slednjega potniki sami zapustili, ali pa so jih inšpektorji iz njega napotili.

V treh pimerih pogoja PCT ni izpolnjeval voznik

V treh primerih pa so inšpektorji ugotovili, da pogoja PCT ni izpolnjeval voznik, ki je opravljal prevoz. Vozniku je inšpektor takoj prepovedal opravljanje nadaljnjega dela, javni prevoz je bil začasno zaustavljen, dokler ni prevoznik na vožnjo napotil nadomestnega voznika. Inšpektorji pa so zoper voznika in prevoznika uvedli tudi prekrškovni postopek.