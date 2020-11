Inšpektorji odkrili 112 nelegalnih in 30 nevarnih objektov

Iz inšpektorata za okolje in prostor so danes sporočili, da so gradbeni inšpektorji v tem času opravili 683 inšpekcijskih nadzorov in uvedli skoraj 400 postopkov, od tega 386 upravnih in 14 prekrškovnih. V 269 upravnih zadevah, ki so bile zaključene do 5. novembra, so inšpektorji odkrili 145 nedovoljenih objektov in izdali kar 154 inšpekcijskih odločb.

Od 1. februarja do 1. septembra letos so gradbeni inšpektorji na območjih, ki jih nadzirajo, preverjali, ali gradnja objekta, za katero je inšpektorat s prijavo prejel namig o nedovoljeni gradnji, poteka zakonito oz. ali je investitor zanjo pridobili gradbeno dovoljenje in ali dela izvaja skladno z gradbenim dovoljenjem.

Za 112 odkritih nelegalnih objektov so odredili ustavitev gradnje in rok za njihovo odstranitev. Za 30 nevarnih objektov pa so odredili takojšnjo prepoved uporabe in rok za njihovo odstranitev oz. zavarovanje. Za tri neskladne objekte so inšpektorji izdali odločbe. Izdali so tudi tri odločbe o prepovedi uporabe zaradi neskladne uporabe objekta, in sicer do izdaje uporabnega dovoljenja oz. novega gradbenega dovoljenja.

Pri treh objektih so gradbeni inšpektorji pri izvajanju gradnje ali pri obstoječem objektu ugotovili še druge nepravilnosti in kršitve gradbenega zakona, zanje so izdali odločbe za odpravo nepravilnosti v določenem roku. Izdali so tudi tri odločbe z izrekom inšpekcijskega ukrepa v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev objekta.

V sklopu akcije je bilo uvedenih 14 prekrškovnih postopkov. Izdani sta bili dve odločbi o prekršku v višini izrečenih glob 2000 evrov, trije plačilni nalogi v višini 4000 evrov in pet odločb z izrečenim opominom.