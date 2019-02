Inšpektorji v Kamni Gorici odkrili nelegalni zakol konj in proizvodnjo mesnih izdelkov

Kranjski območni urad Inšpekcije Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je na osnovi dlje časa trajajočega zbiranja obvestil 1. februarja v večernih urah na območju občine Radovljica opravil izredni nadzor zaradi suma grobih kršitev živilske zakonodaje na naslovu v Kamni Gorici.

Med nadzorom so potrdili, da je moški opravljal klanje konj in proizvodnjo mesnih izdelkov za nadaljnjo prodajo različnim strankam. Inšpektorji so v času nadzora našli trup zaklanega konja in še enega živega kopitarja. Oba konja so istega dne domnevno pripeljali z območja Dolenjske, brez kakršne koli dokumentacije in ustrezne identifikacije. Oba konja sta bila kasača, športna konja, za katere velja prepoved klanja in prepoved uporabe mesa za prehrano ljudi.

Inšpektorji so med nadzorom našli tudi večjo količino suhomesnatih izdelkov, prostore in opremo za proizvodnjo mesnih izdelkov. Z navideznim nakupom je bilo dokazano dajanje izdelkov na trg.

Za vse najdene mesne izdelke in meso zaklanega konja so odredili neškodljivo uničenje, ki so ga izvedli takoj. Opravili so tudi evtanazijo najdenega še živega konja.

Inšpektorji so zoper fizično osebo uvedli prekrškovni postopek, od mesa konja, ki je bil namenjen v nelegalno predelavo, pa so odvzeli vzorec na ostanke veterinarskih zdravil, ki bi se lahko uporabljala pri športnih konjih.

Preiskava izvora živali se nadaljuje, so sporočili iz UVHVVR.