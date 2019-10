Inšpektorji odkrili prepovedane aditive v čevapčičih iz večjih trgovskih verig

Kot razkriva časnik Dnevnik, so inšpektorji za varno hrano že na začetku poletja odkrili kršitve v mesnicah večjih trgovskih verig. V mesnih pripravkih so namreč odkrili uporabo prepovedanega aditiva žveplovega dioksida.

Zaradi ugotovljene vsebnosti aditiva v nekaj mesnih pripravkih je Inšpekcija UVHVVR v septembru in oktobru izvedla še poseben uradni nadzor nad uporabo navedenega aditiva. Inšpekcija je izdala devet opozoril, v enem primeru je odredila prepoved prodaje in prometa mesnih pripravkov, v dveh primerih pa je bil uveden prekrškovni postopek.

Nedovoljena uporaba aditivov ugotovljena v obratih mesnic večjih trgovskih verig

Pregled je bil opravljen pri osmih trgovskih verigah, v 22 mesnicah in 17 gostinskih obratih. Pri teh nosilcih živilske dejavnosti so inšpektorji odvzeli skupaj 34 vzorcev, z analiznimi izvidi je bila uporaba nedovoljenega aditiva potrjena še v enem primeru. Nedovoljena uporaba aditiva pri proizvodnji mletega mesa in mesnih pripravkov je bila ugotovljena predvsem v obratih mesnic, ki so del večjih trgovskih verig.

Iz pregleda dokumentacije je bilo razvidno, da ni šlo za sistemsko načrtno dodajanje nedovoljenega aditiva, kar bi počel nosilec živilske dejavnosti, ampak je bila uporaba le-tega praksa posameznikov. Izvajanje priprave mesnih izdelkov v tem primeru ni bilo skladno z navodilom za delo in recepturo, še piše v dokumentu.

Ministrstvo o ugotovitvah molčalo, ne razkriva, kdo so kršitelji

Kot piše Dnevnik, je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki je upravi za varno hrano odvzelo pravico, da o izsledkih svojih ugotovitev sama obvešča javnost, o teh izsledkih molčalo štiri mesece in o ugotovitvah poročalo šele po tem, ko so jih za to zaprosili novinarji Dnevnika. Z vprašanjem, zakaj ministrstvo potrošnikov o ugotovljenih kršitvah ni obvestilo že po junijskem inšpekcijskem nadzoru, smo se obrnili na MKGP, a nam na vprašanje še niso odgovorili. Prav tako smo zaprosili za posamezne odločbe in informacijo, v mesnicah katerih trgovskih verig konkretno so zaznali nepravilnosti in kršitve, a se tudi na to vprašanje še niso odzvali.