Inšpektorji opozarjajo: Ne odstranjujte plastičnih pokrovov s tehtnic

Prijavitelji trdijo, da imajo tehtnice na oddelkih sadja in zelenjave pri trgovcih Spar in Mercator na tehtalni površini nameščene plastične zaščitne pokrove in da tako domnevno goljufajo pri tehtanju. Potrošniki so namreč izdelke tehtali tudi pri odstranjenem plastičnem pokrovu in ugotovili, da je bila masa izdelka pri tehtnicah z nameščenim plastičnim pokrovom nekaj gramov višja kot pri tehtanju na tehtnicah brez plastičnega pokrova.

Posnetki, na katerih kupci tehtajo sadje in preizkušajo omenjeno "teorijo", so se razširili po družbenem omrežju Tik Tok.

Na eni od prijavljenih lokacij so inšpektorji urada za meroslovje izvedli meroslovni nadzor vseh tehtnic v uporabi. Pri tem so ugotovili, da so bile tehtnice v trgovini skladne s pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice oz. da so bile veljavno overjene ter ustrezno zaščitene pred nepooblaščenim posegom v merila.