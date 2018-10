Inšpektorji poostreno nad svečarje in cvetličarje

Ker so dosedanji ciljni nadzori svečarjev, cvetličarjev, vrtnarjev in vulkanizerjev vplivali na dvig prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti, so na Finančni upravi RS podobno akcijo pripravili tudi letos. Svečarje, cvetličarje in vrtnarje so že vzeli pod drobnogled, novembra bodo začeli tudi s poostrenim nadzorom vulkanizerjev.

Do 1. novembra, dneva spomina na mrtve, bodo inšpektorji preverjali predvsem dejavnosti svečarstva, cvetličarstva in vrtnarstva, v novembru, ko bodo morali lastniki vozil zamenjati pnevmatike, pa bo sledila dejavnost vulkanizerstva. Nadzor bo usmerjen predvsem na kontrolo izdajanja ter davčnega potrjevanja računov ter dela in zaposlovanja na črno, so sporočili iz Finančne uprave RS (Furs). Za hujše kršitve prepoved opravljanja dejavnosti Nadzor bodo izvajali uslužbenci mobilnih oddelkov, kršiteljem pa v primeru hujših kršitev grozi tudi prepoved opravljanja dejavnosti in zapečatenje poslovnih prostorov. Tovrstne nadzore so na Fursu izvajali že v preteklih letih, saj gre za sezonske dejavnosti, kjer obstaja povečano tveganje neizdajanja računov in zaposlovanja na črno. Opažajo, da nadzorne aktivnosti pozitivno vplivajo na prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti, kršitev pa je iz leta v leto manj.

V lanskem oktobru in novembru so tako inšpektorji Fursa pri svečarjih, cvetličarjih in vrtnarjih opravili več kot 300 nadzorov in pri tem nepravilnosti ugotovili pri 32 zavezancih oz. v desetih odstotkih vseh nadzorov. FOTO: Gregor Ravnik

S tem, ko vzamete račun, pripomorete k preprečevanju sive ekonomije Davčni nadzori sicer načeloma potekajo skozi vse leto, res pa jih je pri omenjenih zavezancev v času sezone, torej konec oktobra in v mesecu novembru, več. V lanskem oktobru in novembru so tako inšpektorji Fursa pri svečarjih, cvetličarjih in vrtnarjih opravili več kot 300 nadzorov in pri tem nepravilnosti ugotovili pri 32 zavezancih oz. v desetih odstotkih vseh nadzorov. Nadzori pri vulkanizerjih, ki jih je bilo v tem času 320, pa so razkrili 16 kršitev.

