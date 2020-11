Inšpektorji opravili 217 pregledov in uvedli 136 postopkov

Gradbeni inšpektorji so med 3. februarjem in 1. septembrom izvedli 217 inšpekcijskih nadzorov, v katerih so preverjali, ali udeleženci pri gradnji objektov izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela in tudi, ali je bila narejena prijava začetka gradnje, lahko pa so preverili tudi označitev in zaščito gradbišč.

V akciji je sodelovalo 38 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 217 inšpekcijskih pregledov. Uvedli so 136 postopkov, od teh, 135 upravnih inšpekcijskih postopkov in 1 prekrškovni postopek, v katerem je so kršitelju izrekli globo v višini tisoč eurov. Ugotovljeni prekršek se je nanašal na nelegalen objekt. V 66. obravnavanih zadevah pa še ni bilo odločeno. Postopki se nadaljujejo ne glede na predviden časovni okvir akcije.

80. člen Gradbenega zakona (GZ), omogoča gradbenemu inšpektorju, da izreče ukrep, s katerim odredi odpravo nepravilnosti ter določi rok za odpravo nepravilnosti in ustavi gradnjo, če:- se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja brez popolne prijave;- se gradnja izvaja brez predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje;ni imenovan nadzornik;- ugotovi, da bo zaradi nadaljevanja gradnje ogroženo izpolnjevanje bistvenih zahtev.

"V zadevah, v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene, je bilo izdanih 48 sklepov o ustavitvi postopkov, 1 sklep o ustavitvi izvršbe in 20 ustavitev postopka na zapisnik,"so sporočili z inšpektorata za okolje in prostor. V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so zavezance v 12. primerih opozorili na ugotovljene nepravilnosti in jim odredili rok za njihovo odpravo, pri čemer so jih opozorili, da v kolikor nepravilnosti ne bodo odpravljene v navedenem roku, jim bodo izrekli druge ukrepe v skladu z zakonom. Ugotovitve akcije V akciji nadzora nad delom udeležencev pri graditvi objektov so inšpektorji izdali 31 inšpekcijskih odločb. Odkrili so tri nelegalne objekte, za katere so odredili ustavitev gradenj ter rok za odstranitev objektov. Ugotovili so tudi en neskladen objekt, za katerega so izdali odločbo, s katero je inšpektor odredil ustavitev gradnje, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja.

"V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev so gradbeni inšpektorji izdali tri odločbe za odpravo nepravilnosti. Ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na neimenovanje nadzornika in nepopolno prijavo začetka gradnje,"so sporočili.

GZ določa tudi globo za prekršek investitorja, če ta ne poskrbi za ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo na predpisan način ali če ne poskrbi za načrt organizacije gradbišča, izdelan na predpisan način in globo za izvajalca, če pri izvajanju gradnje ne poskrbi za to, da je zagotovljena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice.

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri sami gradnji, pa so gradbeni inšpektorji izdali 24 odločb za odpravo nepravilnosti, ki so se nanašale na nepopolno ograditev gradbišča z ograjo, katera bi preprečevala dostop tretjim osebam na gradbišče, nepopolno označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta in neobstoj gradbiščne table. Inšpektorji so tekom akcije ugotovili, da veliko gradbišč ni oziroma ni ustrezno označenih in ograjenih, vendar so bile pomanjkljivosti tekom akcije v veliki meri odpravljene. Označitev in zaščita gradbišč Investitor mora pri gradnji, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje do začetka gradnje poskrbeti za ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo. V primeru ugotovljenih kršitev gradbeni inšpektor izda odločbo za odpravo nepravilnosti ter odredi rok za njihovo odpravo.