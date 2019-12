Inšpektorji pregledali 951 slovenskih gostiln, vsaka četrta ne ustreza standardom

Ob koncu nadzora so izdali 239 ureditvenih odločb, 28 gostiln so začasno zaprli. V praksi to pomeni, da lahko vrata seveda znova odprejo šele, ko so nepravilnosti odpravljene. Večinoma so gostinci to že storili.

Slovenski inšpektorji so letos do začetka novembra obiskali 951 gostiln - in v številnih so bile razmere daleč od idealnih. Pod črto nadzora - vsaka četrta gostilna ne ustreza standardom.

Higienski "spodrsljaji"

Pa poglejmo nekaj primerov nesnage, ki je inšpektorje pričakala v kuhinjah slovenskih gostiln.

V obratu, kjer pripravljajo tople malice, so med drugim pod pultom našli "polno mišjih iztrebkov" in nagriženo embalažo testenin. Lokalu so naložili čiščenje in razkuževanje prostorov.

V več gostilnah so odkrili odpadajoč omet, umazane stene, celo manjkajoče kose sten ali stropa, plesen v skladiščnih prostorih, pajčevine, umazane hladilnike, v enem od lokalov so ob pripravi hrane potekala še mizarska dela, saj so urejali prostore za goste, marsikje so se kopičili odpadki in ostala krama. V enem od lokalov so na točilnem pultu pripravljali tudi hrano, nekatera živila pa skladiščili kar na tleh. Imeli so tudi pokvarjen pomivalni stroj, iz pip pa je tekla le hladna voda.

V več lokalih prostori za pripravo in skladiščenje živil niso bili opremljeni tako, da bi preprečevali vdor glodavcev in mrčesa. V enem primeru je inšpektor naletel na prizor, ko so pri odprtem oknu hladili hrano, v bližini katere so se zadrževale muhe.

Več gostincem so naložili ureditev prostorov, tudi prostorov za osebje, večjo higieno pri ravnanju s hrano, urejanje dokumentacije o zdravstvenem stanju zaposlenih, prilagoditev prostorov in procesov dela higienskim standardom ...

Nesledljivi zrezki, pleskavice, ribe, lignji, pršut in še kaj

Med eno pogostejših kršitev najdemo tudi nesledljiva živila in živila, ki jim je potekel rok trajanja. Tako so v enem od obratov našli več kot 10 kilogramov takšnega svinjskega mesa, več kot 30 kilogramov takšnega telečjega in govejega mesa ter še dobrih devet kilogramov takšnega puranjega in piščančjega mesa.

Med nesledljimi živili se je znašlo tudi meso za kebab, pleskavice, ribe, lignji, pršut ... V enem od lokalov pa so morali umakniti slivovo žganje, proizvedeno v neregistriranem obratu.

Inšpektorji so več spornih živil poslali na uničenje. V več obratih so našli tudi prevečkrat uporabljeno olje za cvrtje.

Več lokalov tudi ni pravilno ravnalo s pripravljenimi živili kot so bograč, juha in podobno. Prav tako so več gostincev opozorili na boljše označevanje alergenov.