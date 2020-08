Inšpektorji pri nadzoru nad oskrbo s pitno vodo odkrili sedem kršiteljev

Akcijo so izvedli na pobudo ministrstva za okolje in prostor po lanskem razlitju kerozina v nesreči vlaka v Dol pri Hrastovljah. Kot so sporočili z ministrstva za okolje in prostor, se je namreč postavilo vprašanje, ali so izvajalci javnih služb oskrbe s pitno vodo na tovrstne situacije pripravljeni.

V okviru akcije nadzora nad oskrbo s pitno vodo je inšpektorat za okolje in prostor preverjal, ali so upravljavci javnih vodovodov sprejeli program ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter program ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja.

V nadzor so bili vključeni upravljavci javnih vodovodov in ena občina, ki ni hkrati tudi upravljavec javnega vodovoda. Skupaj so nadzor opravili pri 96 zavezancih. Pri 16 zavezancih so inšpektorji preverjali tudi, ali so izdelali program oskrbe s pitno vodo, pri dveh zavezankah pa so opravili tudi nadzor glede obveznosti občin zagotavljanja vodenja evidence upravljavcev javnih vodovodov na svojem območju.

Inšpektorji so nepravilnosti ugotovili pri sedmih zavezancih, ki niso imeli sprejetih programov ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter programov ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja oziroma so bili ti nepopolni, so ugotovitve strnili na inšpektoratu.

Kot so dodali v sporočilu za javnost, so štirje zavezanci odpravili nepravilnost še pred izdajo odločbe, zato so pristojni inšpektorji inšpekcijske postopke ustavili, trije postopki pa še niso zaključeni.