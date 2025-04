Inšpektorji razkrili na tisoče kršitev varnosti na delovnih mestih

Lani so inšpektorji za delo prejeli več kot 1300 prijav zaradi pomanjkljive varnosti na delovnih mestih in razkrili kar 9400 kršitev. Številni delodajalci še vedno zanemarjajo osnovne ukrepe za zaščito zaposlenih. Pomanjkljivo usposabljanje, slaba ocena tveganja, neustrezna varnostna oprema in zastarela delovna sredstva so vsakodnevna realnost. In te številke še toliko bolj kličejo po spremembah ob Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, ki je posvečen vlogi umetne inteligence.