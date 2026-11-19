Zadnji inšpekcijski nadzor na kmetiji je bil izveden 23. oktobra letos. "Živali so bile v času pregleda na paši, hlev pa je bil zanemarjen ter poln navlake, odpadne plastike in podobno," so za Dnevnik pojasnili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Nadzor je pokazal tudi, da je oseba, ki je na tej kmetiji pretežno skrbela za živali, pokojna. Trenutno na kmetiji živi še ena oseba. Na podlagi teh ugotovitev so potekali postopki za odvzem živali in njihovo namestitev pri novih skrbnikih. Zaključili so se v sredo z odvzemom vseh živali, poroča Dnevnik.

Zadnji redni veterinarski pregled julija 2025

Na upravi so ob tem pojasnili, da ta reja sodi med bolj tvegane glede izpolnjevanja pogojev za dobrobit živali, zato so jo večkrat nadzorovali. Zadnji redni uradni veterinarski pregled, ki jih izvajajo veterinarske ambulante s koncesijo, je bil izveden julija 2025. Tudi takrat so bile ugotovljene pomanjkljivosti, so navedli na upravi. Drugih rejnih živali po pojasnilih uprave na tej kmetiji ni.

Več živali na kmetiji odvzeli že leta 2017

Kot so še spomnili na Dnevniku, to ni prvič, da je inšpekcija odvzela živali s te kmetije. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so pojasnili, da so že marca 2017 odvzeli 13 govedi. Inšpekcija je kmetiji takrat določila največje dovoljeno število živali, pri čemer je upoštevanje te omejitve spremljala ves čas. "Stanje je bilo sprejemljivo. Po smrti osebe, ki je pretežno skrbela za živali, se je njihova oskrba občutno poslabšala," so za Dnevnik navedli na upravi. Na neustrezne razmere na kmetiji so Dnevnik opozorili tudi bralci. Ti so časniku obenem posredovali fotografije, ki prikazujejo velike količine smeti na kmečkem dvorišču. Na eni izmed fotografij, ki so jih objavili v Dnevniku, je tudi krava v hlevu, nastlanem s pločevinkami in plastenkami. Bralci so časnik ob tem opozorili, da naj bi se krave že dlje časa nenadzorovano pasle vse od Zatrnika, Gorij do Bohinjske Bele, ogrožale naj bi tudi uporabnike državne ceste Gorje-Zatrnik-Pokljuka. To je po poročanju potrdil tudi oktobrski inšpekcijski nadzor. Na upravi so ob tem še pojasnili, da so o stanju na kmetiji obvestili Center za socialno delo Radovljica, kar so že storili v preteklosti. O večji količini komunalnih odpadkov na dvorišču bodo obvestili tudi medobčinsko redarstvo.

KGZS poudarja, da posameznih primerov zanemarjanja živali ni mogoče posploševati na celotno slovensko kmetijstvo. FOTO: Bobo

KGZS: Rejec je odgovoren, da živalim zagotavlja ustrezno oskrbo