Inšpektorji v Kopru znova zaprli praznične stojnice

Direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper Mojca Vojska bo v zvezi s ponovnim zaprtjem stojnic ob 14. uri podala izjavo za javnost.

Hiške na Titovem trgu je inšpekcija prvič zaprla pred približno tremi tedni, potem ko je vlada z odlokom posegla v ponujanje hrane in pijače na prazničnih stojnicah. Ponudniki so bili takrat ogorčeni, saj so gostinsko dejavnost izvajali v sedečem režimu med 5. in 22. uro, preverjali so tudi pogoj PCT. Nekaj dni kasneje so nato stojnice znova odprli.

Kot so pojasnili, je odločba nejasna in v različnih delih celo kontradiktorna, poleg tega pa so dobili še urnik obratovanja, kar jih v celoti uvršča v gostinsko dejavnost, ki pa je dovoljena.