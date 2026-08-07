Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov

Zaradi dolgotrajnega obdobja brez padavin, visokih temperatur in manjšanja zalog vode v tleh se sušne razmere zaostrujejo. Vodnatost rek in vodotokov je že nižja, kot je običajno za ta letni čas, nekateri manjši izviri pa so že presahnili, je v današnji objavi na svojih spletnih straneh navedel inšpektorat za okolje in prostor.

Tudi na direkciji za vode so prejšnji petek opozorili, da na terenu zaznavajo ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje. Opozorili so, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja.

Ker so zaradi daljše odsotnosti padavin in odvzemov vode vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, so resno ogroženi habitati in preživetje vodnih organizmov. "Skupaj poskrbimo za ohranitev življenja v naših vodah v sušnem obdobju," so pozvali.

Raba vode brez vodnega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji v njem predstavlja prekršek. Za tovrstne kršitve zakon določa globe od 400 do 1200 evrov za posameznike, medtem ko so za pravne osebe predvidene bistveno višje.

Po vsej državi namreč vladajo sušne razmere. Izjemno sušne so v severozahodnem in širšem osrednjem delu Slovenije ter v vzhodnih regijah, izjemno sušo pa na agenciji za okolje beležijo tudi v delu Goriške. Pričakujejo, da bodo zelo oziroma izjemno sušne razmere vztrajale še nekaj časa.