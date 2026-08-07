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Slovenija

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov

Ljubljana, 07. 08. 2026 15.46 pred dvema dnevoma 2 min branja 67

Avtor:
STA
Vodna črpalka

Inšpektorji za naravo in vode so zaradi sušnih razmer začeli poostreno nadzirati odvzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja. Poleg tega prednostno obravnavajo vse prijave, ki se nanašajo na nedovoljen odvzem vode iz vodotokov. Slovenija je namreč v obdobju hidrološke suše, ki se še zaostruje, so opozorili.

Presušenost reke v Zidanem mostu
Presušenost reke v Zidanem mostu
FOTO: Matevž Gabor

Zaradi dolgotrajnega obdobja brez padavin, visokih temperatur in manjšanja zalog vode v tleh se sušne razmere zaostrujejo. Vodnatost rek in vodotokov je že nižja, kot je običajno za ta letni čas, nekateri manjši izviri pa so že presahnili, je v današnji objavi na svojih spletnih straneh navedel inšpektorat za okolje in prostor.

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Tudi na direkciji za vode so prejšnji petek opozorili, da na terenu zaznavajo ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje. Opozorili so, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja.

Ker so zaradi daljše odsotnosti padavin in odvzemov vode vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, so resno ogroženi habitati in preživetje vodnih organizmov. "Skupaj poskrbimo za ohranitev življenja v naših vodah v sušnem obdobju," so pozvali.

Raba vode brez vodnega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji v njem predstavlja prekršek. Za tovrstne kršitve zakon določa globe od 400 do 1200 evrov za posameznike, medtem ko so za pravne osebe predvidene bistveno višje.

Po vsej državi namreč vladajo sušne razmere. Izjemno sušne so v severozahodnem in širšem osrednjem delu Slovenije ter v vzhodnih regijah, izjemno sušo pa na agenciji za okolje beležijo tudi v delu Goriške. Pričakujejo, da bodo zelo oziroma izjemno sušne razmere vztrajale še nekaj časa.

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KOMENTARJI67

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
R-K
08. 08. 2026 14.44
Kje lahko dobim stevilko inspektorjev. Vam zrihtam okoli 20 kazni. Kanjon v Predosljah in Britofu. Mal se po strugi sprehodite. Vsak drugi ima pumpo
Odgovori
-1
0 1
setisfekšn
08. 08. 2026 13.17
Saj voda je javno dobro in bi morala bi biti zastonj
Odgovori
+4
4 0
IS58
08. 08. 2026 12.15
Če želimo preživeti mora država takoj pričeti razmišljati kako rešiti probleme z vodo. Brez vode smo mrtvi. Vse ostalo je brezpredmetno. Vsako leto bo huje.
Odgovori
+2
2 0
buco_konj
08. 08. 2026 11.47
more pa ta inšpektor imet pogum.
Odgovori
+4
4 0
Mio56
08. 08. 2026 11.36
Kmetje sej veste koga ste na volitvah obkrozili...ta oseba je sedaj PV in tako ali drugace zapoveduje inspektorjem.....jap kar ste si izvolil sedaj imate....nic se ne pritozujte k ste sami krivi!!
Odgovori
+1
4 3
jedupančpil
08. 08. 2026 11.52
kaj
Odgovori
+1
1 0
E.Nigma
08. 08. 2026 15.25
In on je kriv za vreme?
Odgovori
0 0
gengsta1234
08. 08. 2026 11.33
Eni lahko eni pa ne
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
08. 08. 2026 11.24
Njihovi lahko,slovenci ne smemo
Odgovori
+0
1 1
Kameleon Kiddo
08. 08. 2026 10.39
Pa sami desni zahojenci spoet pametujejo kak je treba z vodo. Najprej nafta do amena plus vsaki dan šnicl pol zacudenje od kot spremembe aja ne to je naravno. Dalje snicle in dizl. Potem pa pride kriza treba se omejit. Kaaaaaaj? Omejevali bi nas radi? To pa ne. Mi smo ze dovolj sami omejeni tak da ne dihamo priporocil. Kazn in inspekcija? Naj pridejo v teksas? Pa vas bi iz ukc un civilizacije ven zbincal iz vhodnih vrat ko pridete v mesto. Za vas je šuma in šaman.
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-1
2 3
PARTIZAN PEPE
08. 08. 2026 10.13
Zjutraj pojdite pogledat za Savo med Sneberjami in Šmartnem...kolona traktorjev z cisternami črpa Savo, pol pa po solatki...njami
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+2
2 0
miror2012
08. 08. 2026 10.03
Na igriščih nogometne zveze Slovenije na Brdu pa veselo laufa namakanje igrišč z zelo velikimi brizgalnami. 50m stran pa suha polja koruze....
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+3
4 1
Mio56
08. 08. 2026 11.32
vsako igrisce, ki je licencirano po prvo SLO ligo je obvezno zalivat... drugace kasirajo miljonske kazni......4 leta nazaj..istra brez vode....pol drzave je vodo vozilo dol....oni iz FC Kopra pa najel kamjon cisterno in hodil vsako noc v Postojno tocit vodo, da so lahko stadion zalival hahahah
Odgovori
+2
2 0
Dragica Cegler
08. 08. 2026 09.41
Če jdo od teh inšpektorjev misli,da bom pustila poln vrt zelenjave crknit se moti Veliko truda,denarja he bilo vloženega in eni pajaci mi ne bodo prepovedali zalivanja z vodo,ki jo plačam.
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+4
7 3
Misika1967
08. 08. 2026 12.38
Torej bodo zaradi tebe drugi zejni?? Lepe krscanske vrednote imas,vsaka cast,
Odgovori
-3
0 3
Ana Konda
08. 08. 2026 08.34
"vodno dovoljenje"? Ha ha.
Odgovori
+3
3 0
Banion
07. 08. 2026 21.57
pred tremi dnevi sem obvestil komunalce da jim pušča vodovodna cev, čez vikend kih zanesljivo ne bo, torej najprej v ponedeljek. Toliko o pomankanju vode in prepovedi zalivanja. Tudi na pokopališču še kar teče in narod zaliva da čakajo v vrsti pri pipi
Odgovori
+8
8 0
Medo888
07. 08. 2026 21.48
Avtopralnica normalno deluje vrtove zalivajo in vile svojo travico . Nabit kazni in ne peri avta več
Odgovori
+1
4 3
jedupančpil
07. 08. 2026 21.51
eni ste res zapeglani .... marija marija kaj vse tlaci to ubogo zemljo
Odgovori
+3
3 0
Mio56
08. 08. 2026 11.33
dokler majo romski zastojn vodo brez omejitev in stevcev, bom tud jst mel avto ociscen!
Odgovori
+2
3 1
ReAnDa
07. 08. 2026 21.47
Ljudje mislijo, da jih narava ne more premagati. Tipično ovčarsko egoistično pohlepno razmišljanje.
Odgovori
+2
3 1
HudaTajna
07. 08. 2026 21.27
črpamo iz potoka za preživetje. Pa naj pride inšpektor pa da ga vidimo kk se bo končalo. Dost zajebancije stemi omejitvami. Samo prosim naj se prikaže pa da vidi kaj sem pripravljen naredit za preživetje.
Odgovori
+8
11 3
Janik1111
07. 08. 2026 21.36
HudaTajna, povsem razumem. Ampak to ni dolgoročna rešitev. Pravzaprav za kratkoročno korist, verjetno povzročaš veliko škodo.
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-6
3 9
jedupančpil
07. 08. 2026 21.46
kaksno skodo?? cez par dni je konec poletja clovek ...... zima snega voda bzzzz pa spet ne bo prav
Odgovori
+4
5 1
Kameleon Kiddo
08. 08. 2026 10.35
Prezivetje? Ne se zezat zombi. Kaj ti ni jasno? Koncept skupnosti! Spanska vas? Drzi se pravil al pa kazn. Kakonleto golega otoka bi te streznilo za celinlajf. Tak pa samo batine.
Odgovori
-2
1 3
123soba
07. 08. 2026 21.10
Ko bo na poljih vse suho in brez pridelkov pokličite te inšpektorje, ki se spoznajo na vodo. Slovenija v zadnjih 10 letih postaja dežela nadzora, kontrole, kaznovanja, plačevanja vseh sort davkov in svetovnih neumnosti. Ali smo prebivalci slovenije res taki kriminalci. Ne nismo. Kriminalci nas vodijo. Nimaš prostega dostopa do vode?!
Odgovori
+9
12 3
U1783851350655
07. 08. 2026 20.37
No to je najenostavno prepovedat, imam poln vrt zelenjave in naj pustim crknit.
Odgovori
+7
9 2
jedupančpil
07. 08. 2026 20.33
vsak let mi klet zalije a zdej jo bom pa sparal?!!! sam pride nej
Odgovori
+3
5 2
tali?ni tom
07. 08. 2026 20.31
super,potem bojo ljudje lahko porivili državo če jih bo zalila kakor njena voda iz strug
Odgovori
-3
0 3
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