Slovenija

Inšpekcijski nadzor: Petrol na črpalke dovažal precej manj goriva

Ljubljana, 26. 03. 2026 15.45 pred eno minuto 3 min branja 33

M.S. STA
Cene pogonskih goriv na avtocesti

Tržni inšpektorat je minulo soboto opravil nadzor nad prodajo naftnih derivatov na 41 bencinskih servisih po državi. Ugotovili so, da so se dobave v zadnjih 14 dneh vršile manj pogosto, v zadnjih dveh pa so bile manjše za polovico in ponekod tudi za dve tretjini. Povpraševanje po gorivih se je medtem povečevalo. So pa inšpektorji ugotovili, da bencinski servisi niso zadrževali blaga, temveč so ga v primeru zadostnih zalog prodajali kupcem.

Tržni inšpektorji so 21. marca obiskali 38 bencinskih servisov v lasti Petrola, dva v lasti Shella in enega v lasti MOL.

V času od 23. do 25. marca pa so bile na terenu tudi ekipe Fursa. Po vsej državi so izvajale nadzor z vidika kršitev zakona o trošarinah in zakonu o prevozu nevarnega blaga. V nadzoru niso ugotovili kršitev določb obeh zakonov, oskrba z gorivom pa je bila nemotena.

Promet na bencinskih servisih, kjer se je izvajal nadzor, je bil nizek in se je le izjemoma zaznalo točenje tudi v prenosne posode. V primeru neustreznih prenosnih posod so točenje goriva zavrnili že sami uslužbenci bencinskih servisov, so pojasnili v uradu vlade za komuniciranje. Na obmejnih črpalkah pa so še vedno zasledili točenje goriva s strani vozil s tujimi registrskimi tablicami.

Petrolova cisterna
Petrolova cisterna
FOTO: Bobo

Gorivo prodali Italiji?

Inšpektorji so se na teren odpravili zaradi motenj pri oskrbi z gorivom na bencinskih servisih. Vladni predstavniki so še pred tem sporočili, da je oskrba na Molovih servisih zadovoljiva, na Petrolovih pa so motnje ocenili kot resne.

Vlada je zato Petrolu naložila poročanje o stanju na njegovih servisih, ministrstvu za notranje zadeve pa v nedeljo naložila, da preveri podajo naznanila vodstva družbe organom pregona.

V največjem slovenskem trgovcu z gorivi, ki je v delni državni lasti, medtem že ves čas zanikajo, da bi načrtno virali dostave goriva in da so težave nastale zaradi razmer, na katere nimajo neposrednega vpliva. 

Petrol zanika oviranje dostave goriva, stabilizacija do petka

Portal info360 je medtem neuradno poročal, da je Petrol v 14 dneh, ko so se dobave na slovenskih bencinskih servisih upočasnile, prodal za 30 milijonov litrov goriva Italiji, kjer so cene naftnih derivatov bistveno višje. 

V Petrolu so danes to zanikali in zapisali, da so tuji veleprodajni kupci gorivo v skladiščih v Sloveniji prevzemali s svojimi pogodbenimi prevozniki. "Na oskrbo slovenskih maloprodajnih mest to ni imelo nobenega vpliva. Celotna pogodbena flota družbe Petrol d.d. je bila vključena v oskrbo domačega maloprodajnega trga," so dodali. 

Ključna tveganja vezana na dobavne poti

Vlada se je sicer na današnji seji seznanila s trenutnimi razmerami o preskrbi z energijo. Kot so ugotovili, na področju naftnih derivatov obstaja povečano kratkoročno tveganje, predvsem zaradi nihanj cen na mednarodnih trgih kot posledica vojne v Iranu ter logističnih omejitev pri dobavi. V Sloveniji težavo predstavlja predvsem dobava do posameznih bencinskih servisov, kljub temu da količin goriv na ravni širše regije ne primanjkuje. 

Ocenili so, da so v zadnjih dneh sprejeli ključne stabilizacijske ukrepe za blaženje vplivov na končne uporabnike. "Ključna tveganja ostajajo vezana na dobavne poti surove nafte na rafinerije v sredozemskem prostoru ter morebitne motnje v rafinerijski in transportni infrastrukturi, kar lahko kratkoročno vpliva na dinamiko oskrbe," so še zapisali. 

Na področju oskrbe z zemeljskim plinom so po ocenah vlade tveganja srednjeročna in zmerna, oskrba za leto 2026 pa je pogodbeno zagotovljena in ni neposredno odvisna od utekočinjenega plina s kriznih območij. Ostaja pa določena cenovna izpostavljenost, predvsem pri večjih poslovnih odjemalcih. 

Oskrba z električno energijo medtem ostaja stabilna in zanesljiva z nizko ravnjo tveganja, so zagotovili. 

KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Artechh
26. 03. 2026 16.38
Namesto pol več pol manj. 😂 kje ste tisti ki ste trdili da ni kapacitet?
YouRangMyLord
26. 03. 2026 16.38
Vodstvo uprave - se jasno ne more odpovedati delitvu bonusov, letnih nagrad in dobička na svoje bančne račune.. predobro jim je šlo dosedaj. Naj se malo na svojih vodilnih stolčkih pod zadnjico napikajo na "fakirskih šprinklah", ki so jih nastavili odjemalcem goriva na Petrolu v tej situaciji.. Kar precej umazano tole, ja.
jank
26. 03. 2026 16.38
Še en dokaz več, da so Petrolovi dečki šli predvolilno kampanjo, prepričani, da bodo še oni pripomogli k zmagi Janše. Pa ni šlo, zato jim bo opravičeno trda predla, ker bo Golob hotel zadeve razčistiti.
JOKS klub
26. 03. 2026 16.37
Puklasti je totalen psihopat. Delikvent. Niso ga za brezveze zaprli že v jugi.
Trembalajek
26. 03. 2026 16.36
Da ne omenjamo številnih Tesel in drugih e avtov, s polnimi prtljažniki kanistrov, ki so po nepotrebnem povzročali gužvo na črpalkah.
SEHE
26. 03. 2026 16.38
ja in?
Mambo
26. 03. 2026 16.34
Jaz nikoli več na Petrol.
FreedomMan
26. 03. 2026 16.38
Tudi jaz se ga bom izogibal, zamerili so se mi s paniko proti dvig
FreedomMan
26. 03. 2026 16.38
Dvigu minimalca
Netajkun
26. 03. 2026 16.33
To so eni slaboumni nadzori ( 38 Petrolovih črpalk od 318-ih v državi ) , edino primerno merilo je kontrola skupne dostavljene količine iz skladišč . Če je ta res cca. 15 % višja ( v zadnjih 14 dneh ) , kot je bila v prejšnjih obdobjih , potem Petrolove trditve držijo . Jasno je , da ob močno povečanem povpraševanju dostavljajo prednostno , verjetno so bile tudi črpalke , ki so v tem obdobju dobile 50 % več goriva . Skupna količina dostavljenega , ne pa posamezne črpalke . Rečeno je bilo , da logistika zmore do 20 % povečanje za krajše obdobje , potem jo pa zavira delovno pravna zakonodaja o delovnem času in predpisanih počitkih , ob seveda omejenem številu cistern in razpoložljivih voznikov .
biggbrader
26. 03. 2026 16.32
Potem se je Golob samo brez veze, populistično napihoval .
Watcherman
26. 03. 2026 16.29
Če bi bili pametni ne bi goriva tankali in kupovali na zaloge phahaha panični folk.Lp
tincoop
26. 03. 2026 16.22
Kaj si pa moremo, v ponedeljek na Petrolovem skladišču ob avtocesti pred Mariborom je stalo pet cistern za prevoz, v torek ko je bila podražitev pa samo ena...
klop12
26. 03. 2026 16.20
Pač SdSovo nagajanje, edin desničarji slepi na obe očesi
Miran1960
26. 03. 2026 16.16
To in fides štrajk so zakuhali janšisti z namenom diskreditiranja trenutne oblasti, garant.
bodi
26. 03. 2026 16.20
buhtl kdo je v sredo pred volivami napovedal podražitev za cca12 centov - Boštjančič a zato je kriv janša to je pa res deb… li … zem
Ptičji drek
26. 03. 2026 16.23
miran petrol ima v interesu da se prodaja ko je dražje, a da golob ni uvedel izredne razmere in diktiral Petrolu, kdo je kriv?
4krogci
26. 03. 2026 16.23
nope..za to je kriv Trump katerega spet SDSovce podpirajo!!
RealCRr7
26. 03. 2026 16.12
Ce bi bil narod pameten nebi tankal na petroli, Jansizem, norcevanje iz naroda in sefi petrola, ki so pozresni na denar
bodi
26. 03. 2026 16.21
tvoj Golob je zakuhal vse to krivite pa jj res ste maloumni
Kod.
26. 03. 2026 16.11
A to je še vedno neuradno ali se ne sme povedati😁 ...................................Neuradno: Petrol prodal 30 milijonov litrov goriva Italiji....Največji naftni trgovec je po naših informacijah v zadnjih 14 dneh prodal za 30 milijonov litrov goriva sosednji Italiji. Ali je tudi to pripomoglo h kaosu na bencinskih črpalkah, ki niso bile oskrbljene z gorivom, smo vprašali na Petrol. Ta zanika, da bi zaradi tega prišlo do motenj v oskrbi. Naftnega trgovca je sicer v teh dneh obiskala tudi inšpekcija obrambnega ministrstva.
Slovenska pomlad
26. 03. 2026 16.10
Petrol= SDS = Janša= Netanyahu
ho?emVšolo
26. 03. 2026 16.07
Vodstvo Petrola je dalo navodilo, da se je manj polnilo črpalke, zato da so volilci svoje nezadovoljstvo zlili na referendumu proti vladi.
Kod.
26. 03. 2026 16.13
Samo dobiček je pomemben vodstvu Petrola
baldahin
26. 03. 2026 16.06
Pridobiti je potrebno meritve v rezervoarjih iz vseh pump na kritičen dan, nato primerjati izdane račune npr. za dizel na pumpah, kjer je zaloge bilo dovolj (npr.nad 2000-3000 l, odvisno od velikosti rezervoarja, oz. nad mrtvo zalogo) in tam, kjer je 6al9ge bilo d9volj izdanih računov pa 0, hop- povprašati odgovorne po zdravju. To en srednješolec v dobi AI naredi v manj kot uri. Ne pa 38 pump in še to od vseh trgovcev.
Geniusslo
26. 03. 2026 16.03
30.000.000 litrov so pa vmes prodali še Italijanom :) komedija zmešnjav
OrodniK
26. 03. 2026 16.17
Jah, če plačajo več k Golob.. biznis je biznis...
zvoneti
26. 03. 2026 16.02
Tako stanje imamo, ker je Petrol monopolist.
OrodniK
26. 03. 2026 16.17
Emmm, Petrol ni monopolist.... Shell, Mol, Ina, privatniki
Fluxx
26. 03. 2026 16.01
Plan Janeza...
