Inšpekcijski nadzor: Petrol na črpalke dovažal precej manj goriva

Tržni inšpektorji so 21. marca obiskali 38 bencinskih servisov v lasti Petrola, dva v lasti Shella in enega v lasti MOL. V času od 23. do 25. marca pa so bile na terenu tudi ekipe Fursa. Po vsej državi so izvajale nadzor z vidika kršitev zakona o trošarinah in zakonu o prevozu nevarnega blaga. V nadzoru niso ugotovili kršitev določb obeh zakonov, oskrba z gorivom pa je bila nemotena. Promet na bencinskih servisih, kjer se je izvajal nadzor, je bil nizek in se je le izjemoma zaznalo točenje tudi v prenosne posode. V primeru neustreznih prenosnih posod so točenje goriva zavrnili že sami uslužbenci bencinskih servisov, so pojasnili v uradu vlade za komuniciranje. Na obmejnih črpalkah pa so še vedno zasledili točenje goriva s strani vozil s tujimi registrskimi tablicami.

Petrolova cisterna FOTO: Bobo

Gorivo prodali Italiji?

Inšpektorji so se na teren odpravili zaradi motenj pri oskrbi z gorivom na bencinskih servisih. Vladni predstavniki so še pred tem sporočili, da je oskrba na Molovih servisih zadovoljiva, na Petrolovih pa so motnje ocenili kot resne. Vlada je zato Petrolu naložila poročanje o stanju na njegovih servisih, ministrstvu za notranje zadeve pa v nedeljo naložila, da preveri podajo naznanila vodstva družbe organom pregona. V največjem slovenskem trgovcu z gorivi, ki je v delni državni lasti, medtem že ves čas zanikajo, da bi načrtno virali dostave goriva in da so težave nastale zaradi razmer, na katere nimajo neposrednega vpliva.

Portal info360 je medtem neuradno poročal, da je Petrol v 14 dneh, ko so se dobave na slovenskih bencinskih servisih upočasnile, prodal za 30 milijonov litrov goriva Italiji, kjer so cene naftnih derivatov bistveno višje. V Petrolu so danes to zanikali in zapisali, da so tuji veleprodajni kupci gorivo v skladiščih v Sloveniji prevzemali s svojimi pogodbenimi prevozniki. "Na oskrbo slovenskih maloprodajnih mest to ni imelo nobenega vpliva. Celotna pogodbena flota družbe Petrol d.d. je bila vključena v oskrbo domačega maloprodajnega trga," so dodali.

Ključna tveganja vezana na dobavne poti