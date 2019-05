Inšpektorji v Termitu niso odkrili nepravilnosti

Inšpekcijski nadzor so v ponedeljek opravili v zvezi s prevzemom, predelavo in skladiščenjem odpadkov. Inšpektor in direktor sta prisostvovala sprejemu tovornjaka, ki je pripeljal papirniški mulj. Tovor so na vhodu stehtali in ga raztovorili v prostor, ki mu ga je po kontrolnem pregledu odredil nadzornik.

Predstavnika inšpekcije sta nadzirala tudi skladiščenje odpadkov. Kot so na ministrstvu za okolje in prostor pojasnili v sporočilu za javnost, Termit odpadke skladišči v boksih, ki so označeni s klasifikacijskimi številkami odpadkov. Potem ko je tovornjak odložil odpadek v ustrezen boks, je bila ponovno opravljena kontrola celotne količine odpadkov.

V času inšpekcijskega pregleda so bili v boksih le odpadki, ki jih družba v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem lahko predeluje, so dodali.

Nenazadnje pa je inšpekcijski pregled zajemal tudi ogled mesta vgradnje gradbenih proizvodov, ki jih Termit proizvaja iz odpadkov in predelava duraplastov. Pregledan je bil tudi izpisek iz evidence pripeljanih odpadkov od začetka leta do torka. Nepravilnosti niso ugotovili.