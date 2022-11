Inšpektorji v Uniorju: Upravljavec bo moral omejiti maksimalni pretok zraka

Pred slabim mesecem dni, 26. oktobra, je prišlo do nenadzorovanih emisij snovi v zrak iz naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov. Izredni dogodek je nastal zaradi nepravilnega delovanja naprave za čiščenje odpadnih plinov iz postopka kromiranja izdelkov, poroča Inšpektorat za okolje in prostor.

Kot so pojasnili na Inšpektoratu, se 1. oktobra zaradi nepravilnega delovanja čistilne naprave iz odpadnih plinov niso izločile vse kapljice kromove VI kisline, ki se uporablja kot elektrolit pri procesu kromiranja izdelkov. Tako so se skupaj z odpadnimi plini odvajale skozi izpust v okolje. Na pregledu so sicer ugotovili, da je upravljavec naprave takoj, ko je to ugotovil, izvedel vse ukrepe, ki so zahtevani v okoljevarstvenem dovoljenju. Ustavil je proizvodno linijo in o dogodku obvestil pristojnega inšpektorja Inšpekcije za okolje in prostor. Vendar pa ni obvestil Centra za obveščanje RS in Ministrstva za okolje in prostor.