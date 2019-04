Inšpektorji za notranje zadeve najbolj nadzirali zasebno varovanje, orožje in pirotehniko

Inšpektorji so zasebna varnostna podjetja nadzirali predvsem v smislu izpolnjevanja pogojev za opravljanje različnih vrst varovanja ter prevoza denarnih in drugih vrednostnih pošiljk.

Stanje se postopoma izboljšuje

Ugotovitve inšpektorjev iz tovrstnih nadzorov kažejo, da se stanje postopoma izboljšuje. Veliko je dobrih praks in rešitev, strokovnih in zakonitih pristopov, vendar pa so inšpektorji zaznali tudi posamezna negativna odstopanja, je razvidno iz poročila za leto 2018, ki so ga pred dnevi objavili na spletni strani notranjega ministrstva.

Po številu opravljenih inšpekcijskih nadzorov sledi nadzor nad orožjem, strelivom in eksplozivom. V skupaj 140 nadzorih so inšpektorji med drugim ugotovili nepravilnosti pri vodenju evidenc in neustrezno mehansko zaščito prostorov, v katerih je orožje.

V letu 2018 je bilo skupno izrečenih 231 upravnih ukrepov, in sicer osem odločb o prepovedi opravljanja dejavnosti in 41 odločb o odpravi nepravilnosti, v 182 primerih pa so bila izrečena upravna opozorila.