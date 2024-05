Inšpektorji začasno zaprli pet gostinskih obratov

Hude nepravilnosti so zabeležili v gostilni, baru, slaščičarni in kavarni ter okrepčevalnici. Lokacijsko gre za obrate, trije samostojni podjetniki, okrepčevalnica v domu starejših in družba z omejeno odgovornostjo, ki se nahajajo po vsej Sloveniji. Dva sta nepravilnosti odpravila, v enem prenavljajo kuhinjo, eden je opustil dejavnost, v enem primeru pa jo nadaljujejo zgolj s prodajo pijač, navaja Delo.

Inšpektorji so v nadzorih ugotovili slabše sanitarno-tehnične pogoje, pomanjkljivo znanje zaposlenih, tudi zaradi pomanjkanja usposobljenega kadra, kar vpliva na ustreznost ravnanja z živili. Inšpektorji so zaznali pomanjkljivosti tudi pri sledljivosti živil in dokumentaciji.

Po poročanju omenjenega medija je med peterico gostinskih lokalov tudi poslovna enota, ki jo ima v lasti družba, ki upravlja tudi eno od prestižnejših slovenskih gostiln.