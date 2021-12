Inšpektorji zaradi kršitev PCT izrekli za 105.600 evrov glob

Različni inšpekcijski organi so od 22. do vključno 28. novembra izrekli 71 prekrškovnih sankcij, 249 opozoril po zakonu o prekrških in 368 upravnih ukrepov. Izdali so tudi štiri odločbe o prepovedi dejavnosti. Skupna vrednost izrečenih glob je znašala 120.900 evrov, od tega so bile globe zaradi nespoštovanja PCT-pogoja izrečene v vrednosti 105.600 evrov, so sporočili po današnji seji vlade.

Policija je od 23. do 29. novembra prejela 45 prijav o kršitvah vladnih omejitev, sama pa je ugotovila 19 kršitev. Pri tem so izrekli 27 opozoril ali ukazov po zakonu o pooblastilih policije ali zakonu o nalezljivih boleznih.

Na meji v karanteno poslali 291 ljudi, 21 ljudi zavrnilo podpis izjave, ponarejena potrdila o cepljenju

Na meji so policisti vročili 291 izjav o napotitvi v karanteno na domu. V 21 primerih so osebe zavrnile podpis izjave in je Policija njihove podatke posredovala ministrstvu za zdravje za izdajo odločbe o karanteni na domu. Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (175), Hrvaške (45), Srbije (25) in Kosova (19). Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je Policija zavrnila 11 oseb, ki niso izpolnjevale pogojev za vstop v Slovenijo ali tranzit čez njo, piše v sporočilu.

Na mejnih prehodih so policisti obravnavali tudi šest primerov izkazovanja s ponarejenimi potrdili o cepljenju oziroma testiranju, v notranjosti države pa sedem primerov izkazovanja s ponarejenimi potrdili o cepljenju oziroma testiranju, ko je podan sum storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin. V notranjosti države so obravnavali en primer izdaje lažnega zdravniškega potrdila oziroma sum storitve izdaje in uporabe lažnega zdravniškega ali veterinarskega spričevala.