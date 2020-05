Nevarnost ponovitve: inšpektorji predlagajo prepoved poletov padalcem in zmajarjem

Celotni podatki o dogodku bodo sicer podani v končnem poročilu, komisija pod vodstvom glavnega preiskovalca Tonija Stojčevskega pa je v uvodnem poročilu razkrila nekatere podrobnosti o nesreči, ki se je zgodila 25.4. približno 5 kilometrov vzhodno od letališča. "Po pričanju prič je ultra lahko letalo poletelo ob 10.45 uri iz matičnega letališča Ajdovščina proti načrtovani coni Budanje približno 5 kilometrov vzhodno od letališča. Pilot je prihod v cono št. 3 po radijski frekvenci sporočil vodji letenja. Nekaj minut za tem, je pilot po telefonu sporočil osebi, ki je bila na letališču, da sta trčila v zraku z jadralnim padalcem in da sta sprožila reševalno padalo," piše v poročilu o dogodku. Pilot in kopilot sta se huje poškodovala.

Opravljena je bila tudi uvodna analiza dokumentacije o operativnih postopkih za varno izvajanje letenja v letališki coni letališča Ajdovščina in dokumentacija o načinu izvajanja poletov z jadralnimi padali in zmaji z vzletne točke Kovk. Komisija ob tem ocenjuje, da obstaja tveganje za ponovitev dogodka. Cona letenja z jadralnimi padali in zmaji se namreč nahaja v neposredni bližini letališča Ajdovščina. Letališka cona letenja št. 3 Budanje se nahaja nad cono letenja z jadralnimi padali in zmaji in relativno blizu šolskega kroga letališča"tako, da predstavlja varnostno tveganje pri prihodu in odhodu letala iz cone", navaja poročilo.

Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov je tako priporočilo Javni agenciji za civilno letalstvo RS, v katerem poziva k prepovedi letenja v coni Budanj in vzletanju s Kovka. Agencijo so tudi pozvali, naj v Zborniku letalskih informacij AIP zagotovi objavo con zračnega prostora s koordinatami registriranih vzletišč za letenje z jadralnimi padali in zmaji.

S priporočili uvodnega poročila o nesreči niso najbolj zadovoljni v Zvezi za prosto letenje Slovenije, kjer opozarjajo, da pilot jadralnega padala ni v ničemer prispeval k nastanku nezgode, vseeno pa se obeta prepoved letenja z jadralnimi padali in zmaji. Menijo namreč, da gre za neenakopravno obravnavo udeležencev v zračnem prostoru.

