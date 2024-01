Inšpektorji zaznali kršitve pacientovih pravic

Poleg obravnave prijav je inšpektorat po začetku zdravniške stavke začel tudi izvajanje nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Inšpektorji so od začetka stavke opravili izredni inšpekcijski nadzor v 40 javnih zdravstvenih zavodih, od tega v 38 zdravstvenih domovih in dveh bolnišnicah. Inšpekcijski nadzor so v okviru zdravstvenih domov opravili v 43 ambulantah družinske medicine, 29 pediatričnih ambulantah, 32 ginekoloških ambulantah in v dveh ambulantah splošnega zobozdravstva, so pojasnili na inšpektoratu.

Zakon o zdravniški službi določa, da je zdravnik v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. Inšpektorji so v okviru nadzora v ambulantah javnih zdravstvenih zavodov preverjali spoštovanje člena zakona, ki določa, da je poleg navedenega zdravnik v času stavke dolžan opravljati tudi vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let, vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, so dodali.