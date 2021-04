Logatec: Za neizdan račun globa v višini najmanj 3.000 evrov

Na nas se je obrnila podjetnica, lastnica kavarne iz Logatca, ki je pred dnevi, po dolgih sedmih mesecih ponovno odprla vrata svojega lokala. Veselju ob ponovnem odprtju pa sta se pridružila šok in razočaranje. Kot pravi, so jih že drugi dan odprtja obiskali inšpektorji Fursa.

"Terasa je bila polna, delali sta dve punci. Inšpektorja sta se usedla kot skrita kupca v gnečo na terasi," je pojasnila in dodala, da sta naročila dve kavi. Nato je eden izmed inšpektorjev rekel za račun. "Natakarica je na pamet vedela, koliko kavi staneta. Je rekla 2,60 evra, vzela denar in šla noter za pult. Nekaj je še delala in želela natisniti račun, ko sta prišla noter in se z izkaznico predstavila kot inšpektorja, ki nista dobila računa,"je razložila.

Lastnica kavarne je še pojasnila, da sta se nato inšpektorja usedla noter in eno uro pisala kazen, med tem naj bi ji celo grozila, "da mi bo zaključil blagajne in zaloge štel", vse to zato,"ker sem rekla, da niso normalni, da niso ljudje". Ko sta sedela noter, ju je, tako gostinka, ki je visoko noseča, vprašala, ali potrebujeta kakšen test, ker sta v notranjih prostorih, a sta rekla, da sta uradni osebi in ga ne potrebujeta, in"da jaz, kot fizična oseba, tudi nimam pravice to od njiju zahtevati".