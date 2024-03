Inšpektorska pregleda na URI Soča nista zaznala neskladnosti

Zdravstveni inšpektorat je preverjal spoštovanje zakonodaje s področja zdravniške službe in pacientovih pravic v času trajanja zdravniške stavke. Inšpektorat za delo pa je preverjal spoštovanje določil Zakona o stavki in drugih določb delovnopravne zakonodaje. "V nobenem od pregledov niso bile zaznane neskladnosti ali kršitve iz preverjene vsebine in postopkov," so sporočili iz URI Soča.

Kot pojasnjujejo, se zdravniške obravnave opravljajo v skladu z Zakonom o stavki. "To pomeni, da se v bolnišničnih oddelkih sprejemajo vsi pacienti, stari do 18 in nad 65 let, in tisti, ki so direktno premeščeni iz bolnišnic (ne glede na starost). V ambulantah so pregledani vsi naročeni pacienti, stari do 18 in nad 65 let, opravljeni vsi triažni pregledi, izvedeni posegi, pri katerih bi opustitev obravnave lahko privedla do poslabšanja zdravstvenega stanja (npr. zdravljenje spastičnosti) in pregledani vsi naročeni prednostno na ocenjevalno triažni postopek v ambulanti za kronično bolečino," so pojasnili.