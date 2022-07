Instagram fotke s plaže brez tega trika ne bodo uspele

Resnica se skriva nekje vmes – bistvena pa je PRIPRAVA na fotografiranje . In mali triki so tisti, ki te lahko v živo v hipu še polepšajo.

Se tudi ti sprašuješ kako zavraga tem puncam z Instagrama uspe toliko atraktivnih fotografij? So dejansko tako privlačne, da jim vse uspeva ali pa naredijo na tisoče fotografij, zato da jim ena uspe?

Vprašali smo slovenske influencerke kaj bo letos njihov skrivni dodatek in v hipu jih je par odgovorilo, da je letošnji kozmetični hit zagotovo olje za telo z bleščicami . O tem pa so pisale tudi najbolj znane ženske revije.

Olje in revija

Vlažilno bleščeče olje za telo daje koži tisti čudovit satenast lesk, ki še dodatno poudari zagorelost in skrije drobne kožne nepravilnosti, na slikah pa končno izgledate kot iz revije.

Ne glede na to koliko ste zagoreli in ali boste olje koristili na plaži, za večerjo v restavraciji ob morju ali pa za nor poletni žur – mimoidoči bodo za vami obračali glave.

Podobno kot pri samoporjavitvenih kremah, je tudi tu potrebno paziti na kakovost in se izogibati najcenejšim izdelkom, ki vam na koži pustijo le čudne lise. Zato smo namesto vas raziskali ponudbo v slovenskih trgovinah in izbrali zmagovalca med olji z bleščicami: