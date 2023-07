Moški, ki je napadel Niko Kovač, pravnomočno obsojen

Okrajno sodišče v Ljubljani je Niko Kovač seznanilo, da je bila oseba, ki jo je napadla na Bavarskem dvoru, pravnomočno obsojena, so sporočili iz Inštituta 8. marec. "Ponosna, ker sem o napadih spregovorila in pokazala, da me prizadenejo. Ponosna, da sem se odločila, da proti napadom ukrepam," sporoča Kovačeva.

"Ponosna, da sem postavila mejo. Ponosna, da sem si dovolila pokazati svojo šibkost, jokati in biti človek. Ponosna, da smo se v Inštitutu spoprijemanja z nasiljem in sovražnim govorom lotili na sistemski ravni. Ponosna, da smo še vedno tu. In da ne gremo nikamor," je še v odzivu, ki ga je posredoval Inštitut 8. marec, dejala Nika Kovač. Kot smo poročali, je bila Kovačeva lani oktobra na Bavarskem dvoru tarča napadalca. Ta se je vanjo z vso silo zaletel in jo odrinil, ob tem pa med drugim vpil, da bo ubil njenega psa in psoval Inštitut 8. marec. Kovačeva je takrat podala prijavo na Policijo, moškega pa naj bi februarja pogojno obsodili na pet mesecev zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Obtožni predlog je bil vložen zaradi kaznivega dejanja lažje telesne poškodbe. Nika Kovač je bila nato marca znova tarča napada. "Napad. Spet. Danes se mi je zgodilo ponovno," je takrat zapisala na družbenem omrežju.