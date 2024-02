Inštitut 8. marec napovedal bitko proti inflaciji

Kot so na današnji novinarski konferenci pojasnili člani inštituta, živimo v času velike draginje, zaradi katere se posameznice in posamezniki znajdejo v vedno večjih stiskah, ki ljudi silijo v to, da se odločajo med plačilom položnic in nakupom določene hrane. V inštitutu so se zato odločili, da bodo pripravili sklop akcij, s katerimi si bodo prizadevali omejiti učinke inflacije.

Danes so znotraj akcije naslovili nevidne podražitve. "Gre za to, da se količina izdelka zmanjša, medtem ko cena ostane ista ali se celo višja. To so prakse, ki velikokrat kupcem ostanejo prikrite in jih ne opazijo," je poudaril Zlatko Djogić. Pri tem je navedel primer kosmičev, katerih cena je kljub 100-gramsko manjšemu pakiranju ostala enaka, in primer rezancev, ki so se kljub za polovico lažjemu pakiranju podražili.