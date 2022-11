Inštitut 8. marec o zavajajočih objavah, napadih in referendumih

"Spregovorili bomo o odzivih na laži, ki se pojavljajo v referendumski kampanji za javno RTV, o napadih in tem, zakaj je pomembno, da glasujemo za," so sporočili iz Inštituta 8. marec, ki predvidoma ob 11. uri pripravlja tiskovno konferenco. V preteklih dneh so se namreč na družbenih omrežjih pojavile številne lažne in manipulacijske objave, ki volivce pod pretvezo, da gre za sporočila koalicije in Inštituta, nagovarjajo naj na prihajajočih referendumih glasujejo trikrat proti.

Zaradi slednjih objav, ki so tipografsko, barvno in grafično podobne skupni referendumski kampanji 3xZA, je koalicija že napovedala vložitev kazenske ovadbe. "Gre za nedopustno manipulacijo in krajo logotipov, zato bomo vložili kazensko ovadbo, saj gre za sum kaznivega dejanja po 151. členu kazenskega zakonika," so sporočili v Gibanju Svoboda, SD in Levici. Ob tem so dodali, da se izida nedeljskega glasovanja ne bojijo in da bo njihova kampanja še naprej poštena ter da bo temeljila na argumentih, dejstvih in spoštljivi komunikaciji.