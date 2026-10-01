Inštitut 8. marec opozarja na ovire pri glasovanju na referendumih

Nika Kovač opozarja : "Volilna pravica je temelj demokracije. Če je ljudem zaradi nedelujočih sistemov, nedostopnih in nejasnih informacij oteženo glasovanje, je to znak za rdeči alarm." V zadnjih tednih so v inštitutu 8. marec namreč prejeli številna sporočila ljudi, ki opozarjajo na težave pri uresničevanju temeljnih demokratičnih pravic, trdijo. Tehnične ovire so se pojavile pri zbiranju podpisov za referendum proti zakonu o politični policiji in proti razkroju Slovenije, nadaljevale pa pri prijavah na glasovanje iz tujine. Zdaj, le nekaj dni pred začetkom predčasnega glasovanja, pa so volivci in volivke soočeni še z nejasnostmi glede lokacij volišč, opozarjajo.

Ana Dujmović, koordinatorka terena, izpostavlja: " Ljudje so nam med zbiranjem podpisov večkrat povedali, da jih skrbi, ker svoje demokratične volje zaradi tehničnih težav ne morejo uresničiti. Takšne situacije so za demokracijo zelo problematične in jih ne smemo sprejeti kot nekaj normalnega. Še posebej zaskrbljujoče je, da se stanje kljub večkratnim opozorilom ni vidno izboljšalo."

"Tehnične težave, ki otežujejo izražanje demokratične volje ljudi, so se pojavile že pri zbiranju podpisov za referendum proti politični policiji in referendum proti interventnemu zakonu. Iz najrazličnejših koncev smo prejeli številna sporočila, da spletna stran ni delovala, da so ljudje na oddajo podpisa čakali zelo dolgo in da so morali večkrat poskusiti, preden jim je uspelo oddati podpis," so zapisali.

Ljudje so, kot pravijo v osmem marcu, sporočali tudi o težavah pri prijavi na glasovanje iz tujine. Nekateri so na oddajo vloge čakali tudi 15 minut ali več. Zadnji dan za prijavo pa so se na spletni strani pojavljala obvestila o vzdrževalnih delih. Lucija Borak, članica programskega odbora, pojasni: "Pisali so nam ljudje, ki jih je skrbelo, da zaradi vseh teh komplikacij svojega glasu sploh ne bodo mogli oddati. Zagotovo so zaradi teh tehničnih ovir naši sodržavljani in sodržavljanke ostali brez možnosti oddaje glasu. Ko govorimo o volilni pravici, je vsak tak primer pomemben. Nihče ne bi smel ostati brez možnosti glasovanja zato, ker sistem ne deluje."

Opozarjajo na še eno težavo. "Janez Janša je pred volitvami govoril, da je dolgoletna praksa, po kateri je v Ljubljani in Mariboru za predčasno glasovanje samo eno skupno volišče, nezakonita, in zahteval, da ima vsak volilni okraj svoje volišče. Vemo, da bi taka sprememba v strnjenih urbanih naseljih prinesla veliko zmede in pomenila manjšo volilno udeležbo na predčasnem glasovanju. Državna volilna komisija je njegovo željo očitno uslišala in v Ljubljani predčasna volišča razbila na 15 lokacij, v Mariboru pa na 9 lokacij. A tega očitno niso naredili zaradi načelnih razlogov, saj so v drugih mestih po Sloveniji volišča še vedno združena. Skupna volišča imajo v Celju, na Ptuju, v Novi Gorici, Domžalah ipd."

Nika Povž, direktorica komunikacije na Inštitutu 8. marec, je povzela: "Državna volilna komisija je letos pri predčasnem glasovanju uvedla tri različne načine določanja volišč. V Ljubljani iso vsakemu volilnemu okraju določili svoje volišče, čeprav smo bili prej vajeni ene skupne lokacije. V Kopru, Novi Gorici in Domžalah so združili dva volilna okraja v eno volišče. V nekaterih okrajih pa imajo dve volišči in mora volivec sam ugotoviti, katero je pravo zanj. Takšen sistem je za volivce nepotrebno zapleten. Informacije bi morale biti dostopne pravočasno, jasno in na način, ki ne zahteva dodatnega iskanja po spletu. Ne moremo se znebiti občutka, da so bile te spremembe narejene in slabo pojasnjene zato, da bi glas oddali težje, in ne lažje."

DVK za obveščanje volivcev o spremembah ni naredila dovolj, so prepričani. V teh dneh vsi volivci in volivke prejemajo obvestila o referendumu, na katerih lokacije volišč za predčasno glasovanje niso navedene. Te informacije ne morejo dobiti niti na spletni strani DVK, ker ni posodobljena, iskalnik kaže podatke o voliščih za volitve, ki so bile 22. marca. Prav tako na njej ni zemljevida volišč. Tako lahko na primer v mariborskem volilnem okraju 2, v katerem imajo dve volišči za predčasno glasovanje, le ugibajo, kje bodo lahko oddali svoj glas, trdijo v Inštitutu osmi marec. Grega Vovk, član programskega odbora Inštituta 8. marec, dodaja: "V Ljubljani je lokacij za predčasno glasovanje petnajst, vendar iskalnik volišč DVK vse Ljubljanske volivce še vedno napotuje v dvorano Stožice, kjer smo lahko predčasno oddali glasove na državnozborskih volitvah marca."

Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, izpostavi: "Možnost, da izrazimo svojo demokratično voljo, je osnova demokracije. Če je ta pravica ovirana, je naša skupna odgovornost, da naredimo vse, da ovire odpravimo. Ljudje imamo pravico glasovati. Sistem pa mora poskrbeti, da lahko to pravico tudi dejansko uresničimo."