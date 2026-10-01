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Slovenija

Inštitut 8. marec opozarja na ovire pri glasovanju na referendumih

Ljubljana , 01. 10. 2026 13.07 pred 4 urami 4 min branja 35

Avtor:
A.K.
Inštitut 8. marec opozarja na ovire pri referendumih

Predstavniki Inštituta 8. marec svarijo pred sistemskimi napakami, ki državljanom otežujejo udeležbo na volitvah. Izpostavljajo težave z zbiranjem podpisov, glasovanjem iz tujine in nejasno organizacijo predčasnih volišč.

Nika Kovač opozarja: "Volilna pravica je temelj demokracije. Če je ljudem zaradi nedelujočih sistemov, nedostopnih in nejasnih informacij oteženo glasovanje, je to znak za rdeči alarm."  V zadnjih tednih so v inštitutu 8. marec namreč prejeli številna sporočila ljudi, ki opozarjajo na težave pri uresničevanju temeljnih demokratičnih pravic, trdijo. Tehnične ovire so se pojavile pri zbiranju podpisov za referendum proti zakonu o politični policiji in proti razkroju Slovenije, nadaljevale pa pri prijavah na glasovanje iz tujine. Zdaj, le nekaj dni pred začetkom predčasnega glasovanja, pa so volivci in volivke soočeni še z nejasnostmi glede lokacij volišč, opozarjajo. 

"Tehnične težave, ki otežujejo izražanje demokratične volje ljudi, so se pojavile že pri zbiranju podpisov za referendum proti politični policiji in referendum proti interventnemu zakonu. Iz najrazličnejših koncev smo prejeli številna sporočila, da spletna stran ni delovala, da so ljudje na oddajo podpisa čakali zelo dolgo in da so morali večkrat poskusiti, preden jim je uspelo oddati podpis," so zapisali.  

Ana Dujmović, koordinatorka terena, izpostavlja: "Ljudje so nam med zbiranjem podpisov večkrat povedali, da jih skrbi, ker svoje demokratične volje zaradi tehničnih težav ne morejo uresničiti. Takšne situacije so za demokracijo zelo problematične in jih ne smemo sprejeti kot nekaj normalnega. Še posebej zaskrbljujoče je, da se stanje kljub večkratnim opozorilom ni vidno izboljšalo." 

Inštitut 8. marec opozarja na ovire pri referendumih
Inštitut 8. marec opozarja na ovire pri referendumih
FOTO: Bobo

 Ljudje so, kot pravijo v osmem marcu, sporočali tudi o težavah pri prijavi na glasovanje iz tujine. Nekateri so na oddajo vloge čakali tudi 15 minut ali več. Zadnji dan za prijavo pa so se na spletni strani pojavljala obvestila o vzdrževalnih delih.  Lucija Borak, članica programskega odbora, pojasni: "Pisali so nam ljudje, ki jih je skrbelo, da zaradi vseh teh komplikacij svojega glasu sploh ne bodo mogli oddati. Zagotovo so zaradi teh tehničnih ovir naši sodržavljani in sodržavljanke ostali brez možnosti oddaje glasu. Ko govorimo o volilni pravici, je vsak tak primer pomemben. Nihče ne bi smel ostati brez možnosti glasovanja zato, ker sistem ne deluje."

Opozarjajo na še eno težavo. "Janez Janša je pred volitvami govoril, da je dolgoletna praksa, po kateri je v Ljubljani in Mariboru za predčasno glasovanje samo eno skupno volišče, nezakonita, in zahteval, da ima vsak volilni okraj svoje volišče. Vemo, da bi taka sprememba v strnjenih urbanih naseljih prinesla veliko zmede in pomenila manjšo volilno udeležbo na predčasnem glasovanju. Državna volilna komisija je njegovo željo očitno uslišala in v Ljubljani predčasna volišča razbila na 15 lokacij, v Mariboru pa na 9 lokacij. A tega očitno niso naredili zaradi načelnih razlogov, saj so v drugih mestih po Sloveniji volišča še vedno združena. Skupna volišča imajo v Celju, na Ptuju, v Novi Gorici, Domžalah ipd."

Nika Povž, direktorica komunikacije na Inštitutu 8. marec, je povzela: "Državna volilna komisija je letos pri predčasnem glasovanju uvedla tri različne načine določanja volišč. V Ljubljani iso vsakemu volilnemu okraju določili svoje volišče, čeprav smo bili prej vajeni ene skupne lokacije. V Kopru, Novi Gorici in Domžalah so združili dva volilna okraja v eno volišče. V nekaterih okrajih pa imajo dve volišči in mora volivec sam ugotoviti, katero je pravo zanj. Takšen sistem je za volivce nepotrebno zapleten. Informacije bi morale biti dostopne pravočasno, jasno in na način, ki ne zahteva dodatnega iskanja po spletu. Ne moremo se znebiti občutka, da so bile te spremembe narejene in slabo pojasnjene zato, da bi glas oddali težje, in ne lažje."

DVK za obveščanje volivcev o spremembah ni naredila dovolj, so prepričani. V teh dneh vsi volivci in volivke prejemajo obvestila o referendumu, na katerih lokacije volišč za predčasno glasovanje niso navedene. Te informacije ne morejo dobiti niti na spletni strani DVK, ker ni posodobljena, iskalnik kaže podatke o voliščih za volitve, ki so bile 22. marca. Prav tako na njej ni zemljevida volišč. Tako lahko na primer v mariborskem volilnem okraju 2, v katerem imajo dve volišči za predčasno glasovanje, le ugibajo, kje bodo lahko oddali svoj glas, trdijo v Inštitutu osmi marec. Grega Vovk, član programskega odbora Inštituta 8. marec, dodaja: "V Ljubljani je lokacij za predčasno glasovanje petnajst, vendar iskalnik volišč DVK vse Ljubljanske volivce še vedno napotuje v dvorano Stožice, kjer smo lahko predčasno oddali glasove na državnozborskih volitvah marca."

Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, izpostavi: "Možnost, da izrazimo svojo demokratično voljo, je osnova demokracije. Če je ta pravica ovirana, je naša skupna odgovornost, da naredimo vse, da ovire odpravimo. Ljudje imamo pravico glasovati. Sistem pa mora poskrbeti, da lahko to pravico tudi dejansko uresničimo."

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Inštitut 8. marec Nika Kovač DVK volitve volišča

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KOMENTARJI35

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vlahov
01. 10. 2026 18.15
Nika je nova predsednica RS v svoji fantaziji . Tudi po lepoti .
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+1
1 0
vlahov
01. 10. 2026 18.14
Volilci nike so izgubili volitve in moramo jih odstraniti iz proračuna . Nič čudnega , da se ne sprehaja več po Ljubljani.
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+1
1 0
Bodica
01. 10. 2026 18.01
Spoštovanje in kapa dol I8 marec in vsej civilni družbi, ki janšizmu nastavlja ogledalo in mobilizira ljudstvo, volivce, da se aktivirajo.
Odgovori
+0
1 1
vlahov
01. 10. 2026 17.46
Obama jo je odlikoval.
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+1
1 0
Smuuki
01. 10. 2026 17.39
Nika, jenul dno družbe pa ves čas deležna medijske pozornosti. Je odgovorni urednik v sorodstvenem razmerju z njima? Glede na dosedanje dosežke sta popolnoma nepomembna
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+0
1 1
Bodica
01. 10. 2026 17.55
Tako sta nepomembna, da želijo janševci tudi zaradi njiju uveljaviti zakon o politični policiji, da ju bodo lažje utišali in diskreditirali. Smrt janšizmu,... svoboda narodu.
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+0
1 1
Smuuki
01. 10. 2026 17.36
Zares veliko medijske pozornosti se namenja tej punci. Veliko jih je ki več naredijo za dobrobit pa jih nihče ne pozna. Neopaženi. Ta pa skače iz vsake konzerve. Kdo stoji za njo da jo mediji ves čas spremljajo? No kaj je ona dobrega maredila in si to pozornost zaslužila? Ignor si zasluži in nič več
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+1
1 0
Bodica
01. 10. 2026 17.58
Za janševce so najpomembnejši zagovorniki genocida, trgovci z orožjem, ministri z ovadbami zaradi zlorab položajev, gospodarskega kriminala, laži o financiranju predvolilne kampanje, pravnomočni obsojenci in dolžniki denarja vse na okoli.
Odgovori
+1
1 0
flojdi
01. 10. 2026 17.34
Referendumi so posvetovalni.ne odlocijo ali spremenijo nic.ce so mi poslali v kaslc pildek..bi mi lahko tudi tisti vprasalnik.ampak ne.z delom s tem imajo eni hud biznis
Odgovori
0 0
NLKP
01. 10. 2026 17.15
Zanimivo zanimivo, samo neke prepire se išče, govorijo brez glave in repa, samo pametujejo.
Odgovori
+1
1 0
ap100
01. 10. 2026 16.24
a taki problemi, ki jih je zastavil golobnjak pa so sedaj izziv?
Odgovori
+4
4 0
Majzelj
01. 10. 2026 16.12
Najbolje plačana bojevnica.....
Odgovori
+4
4 0
ArkaMast
01. 10. 2026 17.22
ampak ne iz naših davkov kot ji očitate ampak iz uglednih EU ustanov in celo Barack Obama družba. Za pozdravit.
Odgovori
-1
1 2
planinec123
01. 10. 2026 16.02
Kakšen inštitut? Noro, kaj vse plačujemo.
Odgovori
+9
9 0
Andrej 007
01. 10. 2026 15.40
Prave težave in ovire bodo za levičarje nastale po referendumu...4xZA.
Odgovori
+9
9 0
flojdi
01. 10. 2026 17.35
??saj ne bo nic odloceno.samo posvetovalni so
Odgovori
0 0
rindingind
01. 10. 2026 15.24
k pa to vidm pa Goloba je takoj 4XZA
Odgovori
+11
11 0
Castrum
01. 10. 2026 15.15
Že vidim. Naslednjih deset dni patetika, jok, solze, ....eh...
Odgovori
+14
14 0
prinašalec2
01. 10. 2026 15.14
A, pri zadnjih volitvah pa so bile vse mahinacije s predcasnimi volitvami in glasovanju po pošti, zakonite? Naj že kdo prijavi to manipulatorji, ki ustvarja nenehno nemir med ljudmi in ob vseh postopkih ki niso po meri levičarjev.
Odgovori
+11
11 0
PEACEMAKER
01. 10. 2026 15.14
Zakaj ste mi rabli zagreniti dan s to feministko bolj da bi mi z grenivko
Odgovori
+13
13 0
PEACEMAKER
01. 10. 2026 15.12
Ladja vam je odplula
Odgovori
+12
12 0
borjac
01. 10. 2026 14.53
Na referendumih bodo za desničarje SDS , NSi in priveske , Logarjevo "demokracijo" , GLASOVALI ŽIDJE Z SVOJO TEHNIKO , in tako bo tudi na raznih volitvah tudi naprej , kar nenadoma bomo imeli "čudne" volilne rezultate ???
Odgovori
-7
4 11
Samo DESNO je pravo
01. 10. 2026 15.07
Samo DESNO je pravo
Odgovori
+12
12 0
JApajaDAja
01. 10. 2026 14.49
ne moreš živeti od ideologije, aktivizma,zavajanja,populizma...na račun delavca....velja za nikice in francke!
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+15
15 0
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