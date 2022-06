Inštitut 8. marec ostal brez vabila na sestanek z vlado

Predsednik vlade Robert Golob je v današnji izjavi dejal, da se je predstavnikom inštituta že opravičil in jim povedal, da bodo naslednjič povabljeni. "K temu nimam kaj dodati," je dejal.

Inštitut 8. marec je sicer informacijo o tem, da niso bili povabljeni, tudi sam objavil na Facebooku. V istem zapisu so navedli tudi, da še vedno ne vedo, kdaj bo v državnem zboru obravnavan zakon proti škodljivim ukrepom oblasti. Že v četrtek so namreč vprašali koalicijo, kdaj bo ta zakon obravnavan, a odgovor še vedno čakajo. "Vse skupaj nas predvsem opominja, da je naše mesto na ulicah mest in vasi, med ljudmi. Tu se počutimo dobro, tu so doma spremembe," so zapisali in dodali, da se borijo dalje.

Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da predlog zakona o odpravi škodljivih ukrepov prejšnje vlade podpirajo, njihov cilj je, da bo v obravnavi še pred parlamentarnimi počitnicami. Dodali so, da ima zakon posebno težo, zato ga je treba obravnavati s posebno pozornostjo in ne skupaj z vsemi predlogi zakonov, ki jih je že na ustanovni seji v obravnavo vložila opozicija.