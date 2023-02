Inštitut 8. marec se z novo kampanjo osredotoča na položaj upokojencev

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je kampanja nastala na pobudo upokojenk in upokojencev, ki so njihovi prostovoljci in prostovoljke oz. spremljajo in podpirajo njihovo delovanje. Številni so jim namreč pisali in opozorili, da njihova pokojnina ne zadostuje za preživetje ter se odločajo med plačilom položnic za elektriko in nakupom toplega obroka.

Zato so se odločili, da bo njihova naslednja velika kampanja osredotočena prav na položaj upokojenk in upokojencev. Danes so na spletni strani odprli obrazec, kjer bodo zbirali njihova pričevanja.

"Želimo iz prve roke slišati, kako živijo, kaj so najpogostejši problemi, s katerimi se srečujejo. Jim dati vidnost, saj se prepogosto počutijo spregledane. V tem času pa bomo na sestanke povabili tudi organizacije, ki se s to problematiko ukvarjajo že leta, in oblikovali predloge sistemskih sprememb," so v Inštitutu 8. marec navedli besede direktorice inštituta Nike Kovač.

Ob tem so napovedali, da bodo v prihodnjih mesecih pripravili še tri večje kampanje: osredotočili se bodo na problematiko razrasta sovražnega govora v družbi, analizirali ukrepe vlade na področju javnega zdravstva in se posvetili zagotavljanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok.