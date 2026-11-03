Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Inštitut 8. marec umaknil tožbo zoper Aleša Hojsa

Ljubljana, 03. 11. 2026 18.17 pred 13 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Aleš Hojs na spominski slovesnosti ob obletnici smrti politika Jožeta Pučnika

V sredo bi morala na Okrajnem sodišču v Ljubljani potekati obravnava v tožbi, s katero Inštitut 8. marec od nekdanjega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa zaradi okrnitve ugleda zahteva 3000 evrov odškodnine. A obravnave ne bo, saj so se v inštitutu odločili, da bodo tožbo zoper Hojsa opustili.

Kot so v Inštitutu 8. marec zapisali na družbenem omrežju Instagram, bi morala na sredini obravnavi nastopiti tudi direktorica inštituta Nika Kovač, ki pa bo morala zaradi dodatnih službenih obveznosti dlje časa ostati v ZDA.

"Odločili smo se, da je v tem trenutku pomembneje, da Nika opravi svoje službene obveznosti, zato bomo tožbo opustili. Po njeni vrnitvi v Slovenijo pa bomo vse svoje moči usmerili v referendumsko kampanjo in delo, ki nas čaka doma," so dodali.

Spomnimo, Inštitut 8. marec je tožbo zoper nekdanjega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa v času tretje vlade Janeza Janše vložil v začetku leta 2023. Povod za tožbo so bile obtožbe na omrežju X (nekdanjem Twitterju), da zaradi referenduma o noveli zakona o vodah, pri katerem je sodelovalo več civilnodružbenih organizacij, ni bilo vode za gašenje požarov na Krasu.

Predstavniki inštituta so ob vložitvi tožbe izpostavili, da so bili zlasti v času tretje vlade Janeza Janše velikokrat tarča žaljivih zapisov na omrežju X. Eno hujših obtožb so prepoznali ravno v zapisih, v katerih so bili inštitut ter vse civilnodružbene organizacije in strokovnjake, ki so sodelovali v referendumski kampanji, deležni očitkov, da zaradi njih ni bilo vode za gašenje požarov na Krasu.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
hojs tožba umik Inštitut 8. marec

Kokotova proti prodaji zemljišč tujcem: Postajam tvegan politični kapital

Pretepi in neprimerno vedenje v Kranju: udarci v glavo, gol moški na tleh

24ur.com Preložili predobravnavani narok za Hoxhaja
24ur.com Sodišče umaknilo obtožnico za poskus izsiljevanja zoper Hoxhaja
24ur.com Mol izgubil v sporu s Hrvaško zaradi Ine
24ur.com Vonta bo preiskovalni komisiji predlagala kazensko ovadbo zoper Hojsa
24ur.com Inštitut 8. marec od Hojsa terja 3000 evrov odškodnine
24ur.com Nekdanji generalni direktor policije Olaj na sodišču zavrnil očitke
24ur.com Obramba v zadevi Kavaški klan želi izločitev ene od porotnic
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Antena
03. 11. 2026 18.33
Kakšen ogled ima 8 marec ??? Hahaha
Odgovori
0 0
yolli
03. 11. 2026 18.25
Zakaj so opustili....lahko bi prosili za nov datum obravnave ???
Odgovori
-2
1 3
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suzi? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
zadovoljna
Portal
Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
Kakšna je povezava med visokim krvnim tlakom in bolečinami v sklepih
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
cekin
Portal
Zavod: Prihodnje leto bo v Sloveniji primanjkovalo teh delavcev
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
moskisvet
Portal
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Usodni trenutek na igrišču: Posledice trka prehude, nogometaš podlegel poškodbam
Usodni trenutek na igrišču: Posledice trka prehude, nogometaš podlegel poškodbam
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
dominvrt
Portal
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
okusno
Portal
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022