Inštitut 8. marec umaknil tožbo zoper Aleša Hojsa

Kot so v Inštitutu 8. marec zapisali na družbenem omrežju Instagram, bi morala na sredini obravnavi nastopiti tudi direktorica inštituta Nika Kovač, ki pa bo morala zaradi dodatnih službenih obveznosti dlje časa ostati v ZDA.

"Odločili smo se, da je v tem trenutku pomembneje, da Nika opravi svoje službene obveznosti, zato bomo tožbo opustili. Po njeni vrnitvi v Slovenijo pa bomo vse svoje moči usmerili v referendumsko kampanjo in delo, ki nas čaka doma," so dodali.

Spomnimo, Inštitut 8. marec je tožbo zoper nekdanjega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa v času tretje vlade Janeza Janše vložil v začetku leta 2023. Povod za tožbo so bile obtožbe na omrežju X (nekdanjem Twitterju), da zaradi referenduma o noveli zakona o vodah, pri katerem je sodelovalo več civilnodružbenih organizacij, ni bilo vode za gašenje požarov na Krasu.

Predstavniki inštituta so ob vložitvi tožbe izpostavili, da so bili zlasti v času tretje vlade Janeza Janše velikokrat tarča žaljivih zapisov na omrežju X. Eno hujših obtožb so prepoznali ravno v zapisih, v katerih so bili inštitut ter vse civilnodružbene organizacije in strokovnjake, ki so sodelovali v referendumski kampanji, deležni očitkov, da zaradi njih ni bilo vode za gašenje požarov na Krasu.