Inštitut 8. marec v DZ s podpisi 'proti škodljivim ukrepom oblasti'

Predlog zakona so ob začetku zbiranja poslali vsem političnim strankam, podporo pa so mu izrazili v Levici, Stranki Alenke Bratušek, Listi Marjana Šarca, Socialnih demokratih, Gibanju Svoboda in Piratih. "Veseli nas, da imajo stranke, ki so zakonu izrazile podporo, po včerajšnjih volitvah v Državnem zboru večino. Upamo, da bo predlog zakona prva stvar, ki jo bo nova zasedba v Državnem zboru obravnavala," je povzela Tina Tomšič, članica programskega odbora Inštituta.

Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec je poudarila, da je kampanja Gremo volit dokazala, da med ljudmi obstaja konsenz o javnem zdravstvu, šolstvu in skupnosti: "To so vrednote, za katere se bomo v Inštitutu še naprej borili – ne glede na oblast. Politika pa je pri tem lahko zaveznik ali nasprotnik."

S predlogom zakona, ki so ga danes vložili v Državni zbor, želijo odpraviti enajst škodljivih zakonskih določb, ki jih je sprejela vlada Janeza Janša. " Potreba po tem zakonu je nastala zaradi motnje v demokratičnem procesu v zadnjih dveh letih. S predlogom zakona odpravljamo novele, ki so jim nasprotovali stroka, naslovniki predpisov in širša javnost. Zakon vključuje onemogočanje vstopa podjetja Uber v Slovenijo, zmanjševanje vpliva lokalne politike v šolah in vrtcih, preprečevanje politizacije policije, omogočanje naravovarstva naravovarstvenim organizacijam, omejevanje ministra za kulturo pri samovoljnem podeljevanju javnih sredstev in drugo," je poudarila Kristina Krajnc , članica programskega odbora Inštituta.

Glede na rezultate volitev pričakujejo, da se bo to tudi zgodilo. Kot je poudarila Tija Jakič, članica programskega odbora Inštituta: "Veseli smo, da se je Stranka Gibanje Svoboda zavezala, da bo podprla naš zakon, saj bodo le tako nemudoma odpravljeni slabi ukrepi pretekle vlade. Nova oblast se tako s popravljanjem napak prejšnje ne bo ukvarjala celoten mandat. Upamo, da bo tudi vnaprej sodelovanje s civilno družbo uspešno."

Kot je poudarila Alenka Kreč Bricelj, so v Inštitutu 8. marec vzpostavili močno skupnost: "To je bila najlepša kampanja, ker je bila kampanja ljudi. Ljudi, ki so šli na ulice mest in vasi, delili rože, zbirali podpise na upravnih enotah in se povezali v skupnost. Z avtobusom smo skupaj prekrižarili vso Slovenijo. Krasni ljudje so bili povsod, od Lendave do Ilirske Bistrice, od Jesenic do Brežic, in vsi so se odločili, da imajo moč. Moč, ki se kaže v zbranih podpisih in množični udeležbi na volitvah." Ob koncu kampanje so se zahvalili vsem prostovoljcem, ki so delovali v različnih krajih po Sloveniji.

Spomnimo

V Inštitutu 8. marec so pozivali k oddaji podpisa v podporo predlogu zakona proti "škodljivim ukrepom oblasti", ki so ga pripravili sami. Prepričani so, da bodo s predlogom zakona, ki so ga v Inštitutu 8. marec pripravili v zadnjih mesecih, "z enim zamahom odpravili številne škodljive zakonske spremembe, sprejete v tem mandatu parlamenta".