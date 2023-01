Inštitut 8. marec zaradi izjav glede požara na Krasu s tožbo proti Hojsu

Inštitut 8. marec je pred tednom dni zoper poslanca državnega zbora Aleša Hojsa vložil tožbo. Kot so sporočili, so tožbo vložili zaradi poslančevih izjav glede poletnih požarov na Krasu in pomanjkanja vode. Zdaj bodo predstavniki Inštituta in Pravne mreže za varstvo demokracije ter odvetniki razkrili podrobnosti.

Med poletnimi požari na Krasu je poslanec državnega zbora Aleš Hojs na spletu zapisal, da Inštitut 8. marec ni bil nikoli označen za krivega za požare, da pa bo "v zgodovino vedno zapisan kot tista nevladna organizacija, ki je z zavajanjem ljudi uspela, da je na Primorskem in Krasu manjko vode". icon-expand Aleš Hojs FOTO: AP Na Inštitutu so tako zoper Hojsa zaradi njegovih izjav in zavajanja javnosti vložili tožbo, danes pa bodo na tiskovni konferenci razkrili njene podrobnosti. Govoril bo kolektiv Inštituta 8. marec, Anuška Podvršič in Barbara Rajgelj iz Pravne mreže za varstvo demokracije, odvetnica Neva Čokrt in okoljski pravnik Aljoša Petek. Ob tem pa bodo naslovili tudi nasilje in neprimerne izjave politikov na splošno.