Inštitut 8. marec prijavil kršitev volilne kampanje

Inštitut 8. marec je na inšpektorat za notranje zadeve oddal prijavo kršitve 2. odstavka 7. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), in sicer zaradi spletne strani vsezavolitve. Kot so pojasnili na inštitutu, gre pri omenjeni spletni strani za prikrito oglaševanje in zbiranje podatkov stranke Konkretno, ki je lastnica spletne strani.

icon-expand Inštitut 8. marec Neža Dvorščak FOTO: POP TV Po besedah predstavnikov Inštituta 8. marec je lastništvo omenjene spletne strani skrito, saj ga ugotovimo šele z dodatnim klikom, ker pa se spletna stran oglašuje tudi na iskalniku Google, na oglasih pa naročnik ni naveden, gre po njihovem mnenju za kršitev 2. odstavka 7. člena ZVRK. V Inštitutu 8. marec predlagajo, da se pri določanju glob upošteva dejstvo, da gre za stranke, ki poznajo zakonodajo, zato pozivajo h globam v maksimalni višini tako za organizatorja kot odgovorno osebo. Ob tem so v Inštitutu 8. marec predstavili še deset razlogov, zaradi katerih pozivajo na volitve, med njimi pa so solidarnost in socialna država, lasten dom, kakovostno javno zdravstvo, svoboda, enakopravnost, neodvisni mediji, skupne vrednote in pravičnejša družba za vse, za kar se bodo borili tudi po volitvah, pravijo.