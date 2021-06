Inštitut za mikrobiologijo bogatejši za avtomatsko napravo za pipetiranje

Opozoril je na posebnost inštituta, ki je za slovenske razmere in tudi razmere v tem delu Evrope izjemno velik, saj zaposluje več kot 160 ljudi, od tega več kot četrtino z doktoratom znanosti, posebnost je še v tem, da so vsi del univerze in opravljajo diagnostično dejavnost.

"Aparatura, ki je pravzaprav robot, omogoča natančno in hitro vzorčenje, je še ena dragocena stopnja v avtomatizaciji procesov. Vrhunskim strokovnjakom inštituta omogoča, da lahko s pravilnim načrtovanjem procesov izjemno povečajo število preiskav, ob tem, da te ostanejo na isti ali večji kakovostni ravni," je na dogodku ob uradni predaji naprave povedal vršilec dolžnosti predstojnika Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Alojz Ihan . Poudaril je, da so na inštitutu zelo veseli, da lahko v svojo zbirko robotskih naprav dajo še eno.

"To se nam je vedno obrestovalo v času covida-19, kajti zmožni smo bili z okoli 600.000 preiskav letno, kot jih delamo, v mesecu, dveh preiti na tempo nad milijon preiskav. To pa zato, ker imamo izjemne ljudi, strokovnjake, ki so v vrhu evropskega znanja o virologiji," je dejal. In ker so bili že do zdaj močno usmerjeni v tehnologijo, so toliko bolj veseli donacije, ki je naslednji korak k avtomatizaciji procesov za molekularne preiskave, je še dodal Ihan.

Ameriški obrambni ataše Ben Shaha je povedal, da donacija sodi v sklop več kot 700.000 evrov donirane opreme prek ameriškega veleposlaništva Sloveniji v boju proti covidu-19. Donacija evropskega poveljstva sil ZDA bo po njegovem mnenju pripomogla k izboljšanju možnosti za premagovanje te bolezni in okrepitvi po pandemiji covida-19.

Za donacijo se je v imenu ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zahvalil državni sekretar Mitja Slavinec. Po njegovih besedah je svet bil in je še vedno na hudi preizkušnji v okoliščinah pandemije. "Krize še nismo premagali, a jo obvladujemo tako kot ZDA, zahvala gre znanstvenikom, ki so prispevali k temu, in naj tako ostane tudi v prihodnje," je povedal. Aparatura za pipetiranje Janus oz. visokozmogljivi 8-kanalni robot za pripravo najsodobnejših vzorcev je že nameščen na inštitutu in po njegovih besedah ključno pripomore k temu, da so naši raziskovalci pri preiskavah še učinkovitejši in predvsem, da obvladujejo toliko bolj povečan pripad vseh raziskav in pregledov.

Specialistka medicinske mikrobiologije Tatjana Avšič Županc je povedala, da sta moderna tehnologija in napredna znanost ponudili pomoč v boju proti novemu koronavirusu. "Na inštitutu stremimo k razvoju najnaprednejših in občutljivih metod za prepoznavanje okužb z različnimi z znanimi in tudi neznanimi organizmi. Pri tem je nujno potrebna sodobna in zanesljiva laboratorijska oprema, ki pa je velikokrat cenovno nedosegljiva," je dejala. Zato bo robot Janus ključnega pomena za obvladovanje covida-19, je še dodala in se zahvalila evropskemu poveljstvu sil ZDA za donacijo.