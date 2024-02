'Ne želimo kriminalizirati dogodkov, ki se dogajajo v vseh zdravstvenih sistemih'

Kako je torej mogoče, da o napačno diagnosticiranem raku prostate na ministrstvu za zdravje niso bili obveščeni, čeprav so izvajalci to dolžni storiti v 48 urah po dogodku? Je zatajil nadzorni sistem, ali ga za take primere sploh ni? "Imamo nadzorni sistem," zagotavlja državni sekretar z ministrstva za zdravje Marjan Pintar. "Navodila so objavljena na spletni strani ministrstva za zdravje, izvajalci zdravstvene dejavnosti so takšne dogodke dolžni sporočiti uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu v roku 48 ur."

Kot je še dejal, zoper inštituta, ki jih ni obvestil o napaki, neposrednih sankcij za neukrepanje ni. "Zato je eden od razlogov priprava zakona o kakovosti v zdravstvu, ki bi ministrstvu za zdravje omogočil, da bi imel pravna sredstva za takšne dogodke. Namen ni sankcioniranje, ampak zagotavljanje kakovosti in ustrezno odzivanje ob takih dogodkih."

Pintar je v sredo pri predstojniku Inštituta tudi sam preveril, ali je bilo obvestilo izvršeno in "predstojnik mi je povedal, da tega niso opravili".