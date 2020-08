Pripravljena je podlaga za izvzem območja Solkana s seznama kopalnih voda

Reke, jezera, potoki, morje - kje sploh se lahko kopamo? Odgovor je povsod, razen tam, kjer izrecno piše, da ni dovoljeno. Toda v Sloveniji imamo samo 18 naravnih kopališč. To so območja, ki imajo upravljalca, ta pa mora zagotoviti urejenost in varovanje kopalcev. Povsod drugod je kopanje na lastno odgovornost. Tudi na Soči v Solkanu, kjer pa je Inštitut za vode že pripravil strokovno podlago za izvzem območja s seznama kopalnih voda.