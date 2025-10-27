Romski vrtec: Otroke vpisujemo na terenu, hodimo od družine do družine

Enota Pikapolonica, hiša v romskem naselju Žabjak, kjer vrtec obiskuje 28 otrok. "Otroke vpisujemo na terenu, hodimo od družine do družine in vpisujemo otroke, vendar ne nasprotujejo in tudi v zadnjem času, zadnji dve leti, je obisk zelo velik," razlaga ravnateljica vrtca Pedenjped Meta Potočnik in dodaja, da vrtec v tem romskem naselju deluje že več kot 30 let. Vključevanje v družbo pomeni tudi vzgojo otrok od malega, pravi Potočnikova in dodaja: "Sami vemo, kako zelo je potrebno, da so otroci vključeni v vzgojni program, da se seveda naučijo nege, uporabe sanitarij, uporabe vsega ostalega in seveda se naučijo učnega sistema, kajti v vrtcu otroke pripravljamo na šolo."

V Pikapolonici gre za poldnevni program, kjer otroci do tretjega leta pridejo ob sedmih zjutraj, ponje pa po kosilu ob enih pridejo starši ali drugi sorodniki, med katerimi srečamo tudi dedka, ki ga veseli, da vnukinja obiskuje vrtec. "Zato, ker se v vrtcu naučijo lepo slovensko, potem pa gredo v prvi razred in se potem čim bolje spoznajo z vsem, se veliko naučijo in to se mi zdi zelo pomembno," poudarja.

Ravnateljica Potočnikova še dodaja, da težava nastopi, ko otroci odidejo v šolo, kjer nekaj razredov še obiskujejo, potem pa ne več: "So pa otroci, ki jih seveda prehiti narava, prenehajo hoditi v šolo, potem je tukaj zunaj vandalizem, zunaj je nemogoče. Pridejo otroci z energijsko pijačo, tudi s cigareto ..." In zato meni, da bi morali narediti večje korake na sistemski ravni oziroma da bi morali otroke spremljati in spodbujati vsaj skozi osnovno šolo.