Ugotovitve bosta predstavili predsednica Komisije Katarina Bervar Sternad in njena namestnica Tina Divjak. Kot je povedala Bervar Sternadova so opravili nadzor nad vsemi poslanci, ki so sestavljali deveti in deseti sklic državnega zbora.
Ali so poslanci prijavili premoženjsko stanje ob začetku in koncu mandata?
Kot je povedala Divjakova, bi poslanci že sami po sebi morali poznati svoje obveznosti, a so se s tem še dodatno seznanili. Poslanci morajo meddrugim opraviti prijavo premoženjskega stanja, ki jo morajo prijaviti ob začetku in koncu mandata. Preverjali so, ali so vsi poslanci to storili, tako tisti, ki so mandat končali in tisti, ki so ga začeli. Od 43 poslancev, ki niso bili izvoljeni, jih je 26 pravočasno poročalo, 3 z manjšo zamudo, 14 po pozivu, 3 pa še danes niso poročali, gre za dva poslanca Svobode in enega poslanca SD, so ugotovili.
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