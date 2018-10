Intenzivna preiskava: po razkritjih na policijo odšli še dve mamici

Kot pravijo, podrobnosti o posameznih fazah preiskave seveda ne morejo razkrivati, je pa preiskava intenzivna.

Po razkritjih, ki so pretresla slovensko javnost, predvsem pa starše otrok, ki so v zavodu Kengurujčki obiskovali varstvo, sta se na policiji zglasili še dve mamici in podali prijavo.

Prav tako potekajo pogovori s pričami in ostalimi vpletenimi v primer, tudi z nekdanjimi sodelavci zavoda Kengurujčki.

Na PU Ljubljana sicer poudarjajo, da preiskava kljub odmevnim posnetkom, ki so naleteli na zgražanje javnosti, ne sloni zgolj na tem pridobljenem materialu, ampak bo potrebnega še veliko policijskega dela, da se zadevo razišče.

Policija se je sicer dela lotila, ko je prijavo podala vzgojiteljica v zavodu Kengurujčki, ki jo je po nekaj tednih dela šokiralo ne samo delovanje zavoda, ampak tudi uporabljene vzgojne prakse.

Vzgojiteljica, ki je oglas za delo pomočnice vzgojiteljice v zavodu Kengurujčki našla na spletni strani zavoda za zaposlovanje, je povedala, da so bili sporni že pogoji za delo. Od nje naj bi namreč zahtevali, da ustanovi s. p. in "najame" prostore, v katerih se je izvajalo varstvo. Vendar naj najemnine ne bi nikoli plačevala, bi pa naj bila za svoje delo plačana 7 evrov na uro.

Še manj pregledno naj bi bilo poslovanje s starši, ki naj bi za varstvo malčkov plačevali okoli 365 evrov – na roke lastnici. Na računih, ki so bili izdani, pa naj bi bili podatki podjetja vzgojiteljice, čeprav naj jih ne bi nikoli videla, izdajal pa naj bi jih direktor zavoda.

Še bolj sporno pa naj bi bilo ravnanje z otroki. Ustanoviteljica zavoda Branimira Vrečarnaj tako ne bi opravljala gospodinjskih del, ampak dejansko vodila vrtec – od hranjenja, povijanja, do pogovorov s starši in določanja dejavnosti. Prav tako naj bi se do otrok vedla neprimerno. Tako naj bi jih žalila in celo fizično maltretirala, med drugim s prisilnim hranjenjem. Če so hrano izbruhali, naj bi jim v usta nazaj zatlačila tudi to. Po drugi strani pa naj bi otroci, ki so želeli jesti, dobili premalo hrane. Prijaviteljici naj bi naročila, da eni od deklic ne daje hrane, saj da mora ta shujšati za vsaj pet kilogramov. Pred spanjem naj bi otroke položila na tla, jim roke zatlačila v hlače, vzela spalno vrečo in jo zavezala, ali jih z rjuho povila okoli telesa, da se niso mogli premikati.

Prijaviteljica je prijavo torej podkrepila s posnetki. Ali bodo ti uporabni tudi na sodišču, še ni jasno. Na policiji pravijo, da bo to, potem ko bodo primer predali tožilstvu, v rokah tožilcev in sodišča, ki na podlagi sodne prakse v takšnih primerih presoja med pravico otrok do varnosti in pravico posameznika do zasebnosti. Snemanje brez vednosti in dovoljenja posameznika je namreč lahko nezakonito.

S primerom se ob policiji ukvarjajo tudi na pristojnem ministrstvu, kjer pravijo, da dogajanju v zavodu Kengurujčki ni posledica sistemske napake, ampak gre za anomalijo v sistemu.

Akterji zgodbe so se medtem večinoma zavili v molk, Branimira in Aleš Vrečar, ki se pojavlja kot kontaktna oseba zavoda, izjav ne dajeta, "anonimni predstavnik zavoda" je za STA zatrdil le, da so zgolj nudili prostore vzgojiteljici, samostojni podjetnici, sicer novi najemnici, ki je varovanje otrok v teh prostorih prevzela v začetku septembra. Priznal je, da ji je lastnica zavoda včasih pomagala pri določenih "gospodinjskih" opravilih pri varovanju otrok, a zanikal, da bi se kakor koli neprimerno obnašala do otrok.