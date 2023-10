Intenzivnejši pas padavin trenutno na jugovzhodu. Kje je padlo največ dežja?

Kmalu po polnoči se je nevihtni pas iznad Italije preselil nad Slovenijo in segal od Istre preko Krasa do Julijskih alp. V zgodnjih jutranjih urah se je pas intenzivnejših padavin vzpostavil v jugovzhodni Sloveniji. Tam bo še lahko vztrajal in se v prihodnjih urah obnavljal. Zelo močni nalivi so bili v Osilnici, kjer je v po besedah vremenoslovcev v pol ure padlo kar 48 mm padavin, skupaj 111 mm. Dobrih 100 mm je čez noč padlo tudi na Voglu. Nove padavine so zjutraj zajele tudi skrajni zahod Slovenije. Sava Bohinjka in Soča v zgornjem toku sta ponoči ponovno narasli in se razlivata v manjšem obsegu. Za severozahodno in jugovzhodno Slovenijo je izdano oranžno vremensko opozorilo.

Počitniški teden bo v znamenju nestabilnega vremena. Agencija RS za okolje (Arso) je za danes zaradi napovedane večje količine padavin za severozahodno in jugovzhodno Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Obilne padavine so napovedali na širšem območju Julijskih Alp in njihovega predgorja. Krajevni nalivi in močni sunki vetra pa se bodo pojavljali tudi drugod po Sloveniji.

icon-expand Oranžno opozorilo Arsa velja za severozahod in jugovzhod države. FOTO: Arso

Kot so zapisali vremenoslovci, se je kmalu po polnoči nevihtni pas iznad Italije preselil nad Slovenijo in segal od Istre preko Krasa do Julijskih alp. Padavine so se širile proti vzhodu. Pas je segal iznad Kvarnerja preko Kočevja, Novega mesta in Krškega vse do vzhoda države. V zgodnjih jutranjih urah se je pas intenzivnejših padavin vzpostavil v jugovzhodni Sloveniji. Tam bo še lahko vztrajal in se obnavljal v prihodnjih nekaj urah. Nove padavine so zajele tudi skrajni zahod Slovenije.

Od začetka dogodka je največ padavin padlo: na Voglu (102 mm), v Tolminu (70 mm), na Kaninu (62 mm), na Sviščakih (61 mm), v Bohinjski Češnjici (60 mm), na letališču Portorož (58 mm), v Osilnici (52 mm).

Razlivata se Sava Bohinjka in Soča Do velikih pretokov bodo narasle reke v večjem delu države. Sava Bohinjka in Soča v zgornjem toku sta ponoči ponovno narasli in se razlivata v manjšem obsegu. Na izpostavljenih območjih se lahko razlijeta Kolpa in Sava v srednjem toku. Sredi dneva in popoldan se bo postopoma povečeval tudi pretok Drave na vtoku v Slovenijo. Padavine se po krajši prekinitvi ponovno pomikajo prozi severozahodu države. Deževalo bo predvidoma še do zgodnjega popoldneva, so napovedali na Arso.

Na Prometno-informacijskem centru opozarjajo, da so zaradi obilnih padavin možne ponovno težave v prometu, saj so ceste ponekod že razmočene. "Previdno! Spremljajte stanje na cestah," pozivajo. Pozor, nevarnost plazov V Geološkem zavodu Slovenije pa opozarjajo, da zaradi povečanih količin padavin in predhodne namočenosti tal obstaja povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob avgustovski ujmi. Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja predvsem za severozahodno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin, so sporočili.