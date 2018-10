Nova sumljiva zgodba v zvezi s frekvencami 5G

Odličen projekt torej, ki pa zbode v oči, ker ima Inštitut poslovne prostore kar na Fakulteti za elektrotehniko. Prav ta se je po pojasnilih Akosa odzvala na njihov drugi poziv, poleg na primer ministrstev za obrambo, notranje zadeve, javno upravo in uprave za zaščito in reševanje.

Evropski projekt Matilda, za katerega je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) Internet inštitutu podelila frekvence 5G, je po domače namenjen razvoju tehnologij, ki se bodo uporabljala pri sistemu javne varnosti ter zaščiti in reševanju.

Dekan Gregor Dolinar elektrotehniške fakultete pojasnjuje, da jim zasebno podjetje plačuje najemnino, izbrani so bili na razpisu. In niso edini. Še več z univerzo imajo sklenjeno tudi pogodbo za odkup intelektualne lastnine, ki je tam nastala tekom raziskav in razvoja, da torej plačujejo licenčnino.

"Kar se tiče pa fakultete, na fakulteti smo tudi razmišljali o tem, ampak smo v tistem trenutku presodili, da nimamo dovolj časa in virov, da bi takrat kandidirali, dejstvo pa je, da je ta razpis odprt," pravi Dolinar.

Nanj se bodo prijavili, če in ko bodo imeli na voljo za to spet dovolj ljudi, dodaja.

Sedem od 12 lastnikov Inštituta zaposlenih na fakulteti

Vpogled v javne evidence razkrije, da je Internet inštitut v lasti 12 posameznikov, vsak ima dobrih osem odstotkov podjetja. Sporočili so nam, da imajo štiri zaposlene.