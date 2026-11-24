Prav s to mislijo je T-2 predstavil nove pakete NAJS, EKSTRA NAJS in FUL NAJS, ki združujejo hiter internet, televizijo in telefonske storitve za različne življenjske navade.

Ko se doma vse dogaja hkrati, mora internet slediti

Predstavljajte si običajen popoldan. Otroci so se vrnili iz šole, nekdo zaključuje službene obveznosti, v dnevni sobi se že predvaja priljubljena serija, v drugi sobi pa poteka spletna igra. Na domače omrežje so povezani telefoni, računalniki, televizorji in številne druge naprave. Takšen vsakdan danes ni nič nenavadnega. Internet že dolgo ni več namenjen zgolj brskanju po spletnih straneh, temveč je postal pomemben del dela, učenja, zabave in komunikacije. T-2 zato z novimi paketi NAJS odgovarja na vse bolj raznolike potrebe gospodinjstev. Vsi trije paketi na optičnem omrežju T-2 omogočajo hitrosti do 1 Gbit/s, ob ustrezni opremi in izpolnjenih tehničnih pogojih pa tudi uporabo sodobne brezžične tehnologije Wi-Fi 7. Kaj to pomeni za uporabnike? Več možnosti za sočasno uporabo različnih naprav, hitro prenašanje datotek, spremljanje spletnih vsebin in opravljanje vsakodnevnih digitalnih nalog. Razlike med paketi se pokažejo predvsem pri hitrosti pošiljanja podatkov. Medtem ko osnovni NAJS na optiki T-2 omogoča do 1000/200 Mbit/s, EKSTRA NAJS ponuja do 1000/500 Mbit/s, FUL NAJS pa do 1000/1000 Mbit/s. Zadnji je zato posebej zanimiv za uporabnike, ki pogosto pošiljajo velike datoteke, uporabljajo storitve v oblaku ali potrebujejo zmogljivejšo povezavo za zahtevnejša opravila.

Najljubše TV-vsebine? Takrat, ko ustreza vam.

Včasih je bilo treba za ogled priljubljene oddaje ob določeni uri sedeti pred televizorjem. Danes se televizija vse bolj prilagaja našemu življenjskemu ritmu. Se je družinsko kosilo zavleklo? Ste zamudili začetek filma? Ali bi najljubšo oddajo raje pogledali zvečer, ko se dan nekoliko umiri? Novi paketi T-2 vključujejo funkcijo časovnega zamika, ki omogoča ogled podprtih televizijskih vsebin za nazaj. Na voljo je tudi aplikacija tv2go, s katero lahko televizijske vsebine spremljate na telefonu, tablici ali računalniku, skladno s pogoji storitve. Raznolike so tudi programske sheme. Že osnovni paket NAJS vključuje programsko shemo L s širokim izborom televizijskih programov. EKSTRA NAJS in FUL NAJS pa prinašata obsežnejšo shemo XL z več kot 200 programi. Za vse, ki radi preživljajo večere ob filmih in serijah, FUL NAJS vključuje še HBO Premium in Cinestar Premiere. Tako lahko vsak član gospodinjstva lažje najde nekaj zase ne glede na to, ali ima najraje filme, športne prenose, dokumentarne oddaje ali sproščujočo večerno zabavo.

Povezani tudi takrat, ko nismo doma

Čeprav je domači internet pomemben del vsakdana, se naše življenje ne odvija samo med štirimi stenami. Na poti v službo, med izletom, na počitnicah ali med vsakodnevnimi opravki želimo ostati povezani z ljudmi, ki nam največ pomenijo. Zato je ena od pomembnih prednosti prenovljene ponudbe T-2 tudi možnost združevanja domačih in mobilnih storitev. Paket EKSTRA NAJS vključuje eno mobilno številko s paketom Oranžni Maxi, FUL NAJS pa dve. Mobilni paket omogoča neomejene klice, sporočila in prenos podatkov v skladu s pogoji uporabe. To je lahko še posebej praktično za pare in družine, ki želijo domači internet, televizijo in mobilno telefonijo združiti pri enem operaterju. Vsi trije paketi vključujejo tudi stacionarno telefonijo z neomejenimi klici v omrežje T-2. V osnovni paket NAJS mobilna številka ni vključena, jo je pa mogoče naročiti dodatno.

Trije paketi, različne potrebe. Kateri je vaš NAJS?

Pri izbiri telekomunikacijskih storitev ni pomembno samo, koliko jih paket vključuje, temveč predvsem, koliko jih dejansko uporabljamo. Zato je T-2 svojo prenovljeno ponudbo razdelil na tri ravni.

NAJS – za vsakodnevno povezanost

Paket za vse, ki želite hiter internet, televizijo in stacionarno telefonijo v eni ponudbi. Primeren je za posameznike, pare in gospodinjstva, ki potrebujejo kakovostno osnovo za delo, zabavo ter spremljanje najljubših vsebin.

EKSTRA NAJS – za več dogajanja in več povezanosti

Paket združuje zmogljivejši internet, bogatejšo televizijsko shemo XL in eno mobilno številko. Dodana sta tudi storitev T-2 Ščit za dodatno zaščito pri uporabi interneta in prostor za shranjevanje datotek v oblaku Horizont.

FUL NAJS – za tiste, ki želijo še več

Najobsežnejši paket vključuje najvišjo osnovno internetno hitrost v novi ponudbi, dve mobilni številki, razširjeno televizijsko ponudbo s HBO Premium in Cinestar Premiere ter dodatne storitve za varnejšo in udobnejšo digitalno izkušnjo. Nove pakete je mogoče tudi prilagajati. Na optičnem omrežju T-2 je na primer mogoče internetno hitrost nadgraditi do 2,5/2,5 Gbit/s, televizijsko ponudbo pa razširiti z dodatnimi programskimi paketi in storitvami. Akcijske cene na omrežju T-2 se ob 24-mesečni vezavi za nove upravičene zasebne naročnike začnejo pri 29,99 € mesečno za paket NAJS. Cene in pogoji se razlikujejo glede na izbrani paket in omrežje.

Življenje je NAJS. In zdaj ima tudi svojo pesem.

Včasih za lep dan res ne potrebujemo veliko. Najljubša pesem na poti domov, nepričakovan telefonski klic, smeh ob skupnem ogledu filma ali sporočilo nekoga, ki ga že dolgo nismo videli. Prav o takšnih trenutkih govori nova skladba Življenje je najs, ki jo je predstavila pevka Anna (Ana Grdadolnik). Pesem spremlja tudi aktualno oglaševalsko kampanjo T-2 in z optimističnim sporočilom opozarja na drobne stvari, ki jih v vsakodnevnem hitenju pogosto spregledamo. Skladba govori o bližini, pristnih odnosih in majhnih pozornostih. O tem, da popoln dan ni pogoj za lep dan in da so pogosto prav običajni trenutki tisti, ki nam ostanejo v najlepšem spominu. S tem se povezuje tudi osrednje sporočilo novih paketov T-2. Tehnologija sama po sebi ni cilj, temveč nam pomaga, da ostajamo povezani, uživamo v najljubših vsebinah in imamo več možnosti, da vsakdan preživimo po svoje. Hiter internet, prilagodljiva televizija in mobilna povezljivost tako niso samo tehnične lastnosti, temveč storitve, ki spremljajo naše življenjske navade.

Naj bo NAJS tudi vaša povezava

Vsak dom ima svoj ritem, vsak posameznik svoje navade in vsaka družina svoje potrebe. Nekaterim največ pomenita hiter internet in priljubljena televizijska oddaja ob koncu dneva. Drugi potrebujejo več mobilnih številk, zahtevnejši uporabniki pa zmogljivo povezavo za delo, zabavo in vse, kar se dogaja vmes. Z novimi paketi NAJS, EKSTRA NAJS in FUL NAJS želi T-2 uporabnikom ponuditi izbiro, ki se lahko prilagodi njihovemu življenju. Ker ni nujno, da je vsak dan popoln, da je lahko NAJS.