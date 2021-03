Poglobljeno o razmerah v Sloveniji: 'Odnosi z mediji so zelo napeti'

"Odnosi vlade z mediji so zelo napeti, pri čemer premier neposredno napada medije in posamezne novinarje, najpogosteje po Twitterju,"piše v dokumentu, ki ga je pripravila služba parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe).

V dokumentu na 33 straneh opisujejo predvsem dogajanje v Sloveniji v zadnjem letu. Na področju medijev izpostavljajo dolg seznam skrbi s področja svobode medijev in zaščite novinarjev, med drugim so zabeležili napade in grožnje, kampanje žaljenja, sodne postopke proti novinarjem in medijem ter politične in gospodarske pritiske v okviru blokiranja javnih sredstev. "Kar vodi v samocenzuro," so dodali.

Objavili tabelo vladnih predstavnikov s sovražnim govorom, žalitvami in grožnjami medijem

Objavili so tudi podrobno tabelo z napadi premierja in vladnih predstavnikov s sovražnim govorom, žalitvami in grožnjami novinarjem in medijem.

"Tovrstno obnašanje ni običajno za voditelje evropskih demokratičnih držav, ki temeljijo na vladavini prava, temeljnih pravicah in spoštovanju evropskih vrednot,"še pišejo.

Opozorili so, da se od oseb na pomembnih vladnih položajih pričakuje, da bodo stremeli k združevanju ter da bodo spodbujali dialog in konsenz na vseh ravneh. Neposredne in osebne napade s strani ljudi na vodilnih položajih se lahko razume kot zlorabo oblasti, cilj pa je ustrahovanje in utišanje, pišejo.