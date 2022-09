Zamenjana identifikacija: interni nadzor ZD Sevnica ni pokazal napak

En bolnik je v bolnišnici kasneje umrl, drugega pa so pred dvema dnevoma prepeljali nazaj v dom starejših občanov. Ob vrnitvi v dom so ugotovili napačno identiteto bolnika. Zdravstvena delavca sta o tem obvestila pomočnico direktorice za zdravstveno nego, direktorica Tomšič pa je v četrtek odredila notranji strokovni nadzor.

Zaposlena – zdravstveni tehnik in medicinska sestra – po besedah direktorice zagotavljata, da do zamenjave identifikacije bolnikov pri prevozu v celjsko bolnišnico ni prišlo. "Kaj se je dogajalo znotraj bolnišnice, pa bodo morali pojasniti v bolnišnici," je dodala.

Ob prevozu v celjsko bolnišnico sta bila sicer izdana dva delovna naloga, po eden za vsakega bolnika, bolnika pa sta bila prepeljana skupaj, v istem reševalnem vozilu. Direktorica Tomšič zagotavlja, da gre za ustaljeno prakso in da so ravnali po pravilih. Delovni nalog, tako direktorica, ni vezan na prevoz, pač pa na bolnika, zato sta morala biti izdana dva. Če bi bilo zaradi zdravstvenega stanja bolnikov potrebno, bi vsakega od bolnikov prepeljali ločeno, je zagotovila.

Zaradi napačne identifikacije dveh pacientov bodo na ministrstvu za zdravje uvedli izredni strokovni nadzor, je v četrtek napovedal minister Danijel Bešič Loredan. Minister je govoril s sinovoma pacienta, ki sta izvedela, da je pokojni v resnici njun oče, in s svojci, ki so izvedeli, da oseba, ki so jo pokopali, ni njihov svojec. Vsem se je v svojem imenu in imenu vlade opravičil.