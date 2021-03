Cigler Kralj: Rezultat močna podpora nadaljnjemu izvajanju vizije in prioritet

Po skoraj 17 urah razprave v državnem zboru je minister za delo Janez Cigler Kralj z 38 glasovi za in 44 proti uspešno prestal interpelacijo, ki so jo vložile LMŠ, SD, Levica in SAB. Minister to razume kot podporo izvajanju njihove vizije, prioritet in ukrepov tudi v drugem polčasu mandata te vlade.

icon-expand Interpelacija zoper Janeza Ciglerja Kralja je potekala skorajda 17 ur. FOTO: Bobo

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je v izjavi novinarjem po seji DZ, ki se je končala nekaj pred tretjo uro zjutraj, zahvalil vsem, ki so podprli njegove argumente oz. niso podprli interpelacije. Razmerje glasov je bilo po ministrovih ocenah dobro in močno ter kaže na podporo nadaljevanju izvajanja njihovega programa. To je po njegovih besedah v prvi vrsti krepitev področja oskrbe starejših, priprava bolj življenjske in pravičnejše zakonodaje na področju družinskih in socialnih transferjev in skrb za odziven trg dela tudi po epidemiji, je pojasnil Cigler Kralj. Na vprašanje, ali je šlo z interpelacijo za izgubo časa, je odgovoril z besedami, da je interpelacija dala možnost, da so odprli nekatere pomembne teme za slovensko družbo. Tako sam kot številni razpravljavci v DZ so po njegovih besedah odkrito spregovorili o stanju na področju oskrbe starejših pred in med epidemijo, ob čemer je spomnil, da stanje že v preteklem desetletju ni bilo dobro. Dodal je, da je zdaj še toliko večja odgovornost njega in njegove ekipe, da zadeve popravijo, kar pa da že delajo.

Za njegovo razrešitev je glasovalo 38 poslancev iz vrst predlagateljic LMŠ, SD, Levice in SAB. Da bi s predlogom uspeli, bi morali zbrati 46 glasov. Ministra pa je z glasom proti podprlo 44 poslancev iz koalicijskih NSi, SDS in SMC, poslanca manjšin in štirje iz DeSUS.

Po njegovih besedah pa so odprli tudi vprašanje različnih svetovnonazorskih prepričanj in sobivanja slednjih v slovenski družbi."Nekaj ugotovitev je bilo dobrih in kar nekaj razpravljavcev je izpostavilo, da moramo skupaj sobivati, tudi če nimamo povsem istih prepričanj o vsem," je ugotavljal minister. Opozicija je ministru očitala, da je naredil toliko napak, da ne more več ostati na tej funkciji. Namesto da bi njegovo ministrstvo lani poleti aktivno pripravljalo domove za starejše na drugi val epidemije covida-19, je spalo, uvedba rednega testiranja na okužbo z novim koronavirusom pa je v domovih zelo zamujala, so poudarjali. Poleg tega minister ni pripravil ustreznih zakonskih predlogov za zajezitev širjenja virusa na delovnih mestih, dialog s socialnimi partnerji je bil neustrezen, kot sporno pa so izpostavljali tudi dodelitev sredstev na razpisu ministrstva Zavodu Iskreni. Da je minister zaradi zanemarjanja opozoril stroke in prepočasnega ukrepanja odgovoren za hitro širjenje covida-19 na delovnih mestih in v domovih za starejše, mu je včeraj v DZ očital Brane Golubićiz LMŠ. Kot je dejal, ima opustitev dolžnega ravnanja tudi znake kaznivega dejanja, obenem pa minister nosi objektivno in subjektivno politično odgovornost. Soniboj Knežak iz SD pa je pri neučinkovitem ukrepanju za zajezitev covida-19 v domovih za starejše kot eno najbolj spornih odločitev izpostavil, da okuženih stanovalcev domov niso selili na ločene lokacije. Opozoril je tudi na prepočasno uvedbo obveznega testiranja v domovih

V ponedeljek je sicer interpelacijo prestala tudi ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Za njeno razrešitev je glasovalo prav tako 38 poslancev, proti pa 41. Cigler Kralj je dejal, da tej razliki v glasovih podpore ne pripisuje prevelike teže. Je pa zadovoljen z rezultatom glasovanja o njegovi funkciji. Razume ga kot sporočilo podpore izvajanja vizije in prioritet, ki jih je predstavil že na zaslišanju v DZ oz. ob nastopu funkcije ter danes v razpravi o interpelaciji.

Na vprašanje glede pripravljenosti na tretji val epidemije je odgovoril, da predvsem sledijo poročilom in razmeram. Kot je dejal, so na nek način za zdaj mirni, ker so s cepljenjem in hitrim testiranjem uspeli zaščititi najranljivejše, umirili smrtnost in potrebo po bolnišnični oskrbi. Osredotočajo se na to, da bi to stanje ohranili.