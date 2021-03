Kustečeva: Glasovanje je realen rezultat političnih razmerij

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je po maratonski razpravi, ki se je končala pozno ponoči, uspešno prestala interpelacijo in ostaja ministrica za izobraževanje. Opozicijskim LMŠ, SD, Levici in SAB v DZ namreč ni uspelo zbrati dovolj glasov v podporo interpelaciji, za je namreč glasovalo 38 poslancev, proti pa 41.

Po približno 16 urah razprave je ministrica pozdravila po svojem mnenju dve ključni pozitivni, enotni sporočili, ki so ju po njenih besedah poslanci dali ne glede na to, ali so del koalicije ali opozicije. Prvo je, da bodo vsi naredili vse za to, da bodo v teh težkih časih ohranjali možnosti za vzgojo in izobraževanje v prostorih vrtcev in šol, in ne na daljavo. Druga ugotovitev pa je, da so prav vzgoja, izobraževanje, znanost in šport eni od temeljnih gradnikov naše družbe in države ter bodo naredili vse za to, da bodo iskali najboljše možne rešitve za njihov nadaljnji razvoj, je pojasnila.

Rezultat glasovanja pa je trenutno seštevek "na papirju" koalicijskih in opozicijskih strank, je dejala. Verjame, da se bo v prihodnje še izkazalo, kakšen status bo zavzela poslanska skupina DeSUS. "Za SNS vemo, da podpira vse dobre odločitve in predloge vlade, v tem konkretnem primeru se je vzdržala," je dejala Kustečeva. Dodala je, da je glasovanje realen rezultat političnih razmerij.

Za interpelacijo so sicer glasovali poslanci predlagateljic interpelacije LMŠ, SD, Levice in SAB, proti pa poslanci SDS, SMC, NSi, poslanec poslanske skupine DeSUS Robert Polnar in oba manjšinska poslanca. Poslanci SNS se glasovanja niso udeležili, manjkali so tudi trije poslanci DeSUS, eden pa se je vzdržal.

Na vprašanje, ali serija interpelacij – v kratkem sledita še dve – morda še dodatno krepi aktualno vlado, je odgovoril, da je odvisno od tega, s katere strani se gleda idejo interpelacije. Sam jo velikokrat vidi kot možnost, da dajo glas komu, ki ga ne dobi. Ponovil je, da so namreč interpelacijo Kustečeve spisali predvsem kot poskus prisluhniti vsem tistim, ki so poskušali priti do ministrstva v času koronakrize, a od ministrstva ni bilo posluha. To so bili po njegovih navedbah tudi očitki številnih učencev, dijakov, njihovih staršev, šolnikov, ki so "dobili mesto v parlamentu".

"Glavni očitek ministrici je to, da je neaktivna in ne počne tega, kar bi se pričakovalo od vsakega ministra: da se bori z vsemi svojimi močmi za svoje področje," je dejal v imenu predlagateljev.

Prav zato ministrica meni, da interpelacija ni bila izgubljen čas. Razprava pa je po njenem mnenju pokazala tudi to, da bodo morali znotraj javnega prostora, tudi političnega, še veliko narediti za veliko strpnejši kulturi spoštljivega in civiliziranega dialoga.

"To je eden od pomembnih vidikov. To, da krepi koalicijo, pa le kaže na to, koliko sta pomembni osebna integriteta in odgovornost v razmerju do odgovornosti do ljudi," je ocenil Vatovec.

Na vprašanje, ali na četrtkovi interpelaciji ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kraljapričakuje drugačen rezultat, pa je odgovoril: "Počasi bomo videli, kakšno bo razmerje moči. Do ministra za kulturo Vaska Simonitijabo mogoče že kakšen glas več."

Spomnimo, da so predlagatelji interpelacije Kustečevi očitali predvsem najdaljše zaprtje vrtcev in šol v Evropi, med včerajšnjo razpravo so jo opozicijski poslanci večkrat pozvali k odstopu in ji očitali, da svojega dela v resnici sploh ni opravljala. Ministrica pa se je branila z besedami, da ima čisto vest ter da osnov za interpelacijo, ki jo je označila za politično igro, ni.