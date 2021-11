Interpelacija Kustečeve spodletela: 'V DZ je le še kupovanje glasov in čakanje na volitve'

Spomnila, je da so v razpravi ob interpelaciji Kustečeve navedli vse njene nepravilnosti, izpostavili njeno neuspešno ministrovanje in ravnanje v času covida-19. Kociprova je ob tem obžalovala, da opoziciji ni uspelo zbrati dovolj glasov.

Maša Kociper (SAB) je izrazila prepričanje, da bi se morala vlada posloviti v celoti. A za to potezo po njenih besedah opozicija nima dovolj glasov, saj jih ima trenutno 43. "Vse kar lahko delamo je, da uporabimo po ustavi in zakonih predvidena orožja proti nesposobni vladi in neprimernim ministrom," je pojasnila.

Matej Tašner Vatovec (Levica) je opomnil, da so opozicijski poslanci ministrico med razpravo večkrat vprašali glede očitkov o neaktivnosti ministrstva med epidemijo covida-19, a odgovorov niso dobili. "Kar dodatno potrjuje, da ministrica ni primerna za to funkcijo," je prepričan poslanec.

"Dajem zavezo za odgovorno ravnanje na resorju še naprej"

Kustečeva je medtem po že drugi uspešno prestani interpelaciji dejala, da bo še naprej odgovorno delovala na področju šolstva. Poudarila je, da resor izobraževanja ni bil moderniziran tako rekoč že 30 let, zato je "več kot potreben razmislek in temeljita sprememba na samem resorju".

Po oceni Kustečeve je pred ministrstvom zaradi epidemioloških razmer, predsedovanjem Slovenije Svetu EU in številnih razvojno naravnanih izzivov zahteven čas. Resor izobraževanja je po njenih besedah potreben sprememb, ki bodo usmerjene "v podobe novih vizij, znanja in s tem povezanih vzgojno-izobraževalnih procesov".

Kot je poudarila, je ekipa, ki deluje na ministrstvu, močna, predana in zavezana svojemu poslanstvu, zato verjame, da bodo z dialogom in sodelovanjem z vsemi tistimi, ki želijo iskreno pomagati razvoju vzgoje, izobraževanja, znanosti in športa naše države, uspeli uresničiti zadane cilje.

Kustečeva je ob tem dejala, da je v razpravi, ki je ob interpelaciji potekala v DZ, poskušala najti tudi predloge za nadaljnje delo, a da so se vsebine ponavljale, tako kot že v sami interpelaciji. "Vsi skupaj moramo bolj zavihati rokave, znanje je tisto, kar prav naša družba, družba majhne države potrebuje in s katerim je lahko v svetovnem merilu konkurenčna in tudi najboljša," je ocenila. A za to se je treba po njenem mnenju potruditi ter vzpostaviti vse pogoje za to, da bo to mogoče.

Ministrica je v izjavi tudi zavrnila očitke o sumu koruptivnega ravnanja zaradi razpisa za podelitev koncesij visokošolskim študijskim programom. Poudarila je, da morajo biti v pravni državi vsi razpisi in postopki na ministrstvu oprti na pravne norme, transparentnost in sistem preverjanja. "V primeru, da kdorkoli dvomi v transparentnost samega procesa, same vsebine, ima seveda na voljo vsa sredstva, da to tudi odpre in da se te zadeve tudi preverijo," je dejala. Hkrati je zagotovila, da bi, če bi bilo karkoli narobe s samim razpisom, na to opozorile že za zakonodajo pristojne vladne službe.

V razpravi so sicer vlagatelji interpelacije med drugim opozarjali tudi na odsotnost dialoga s ključnimi deležniki v šolstvu, Kustečeva pa je po uspešno prestani interpelaciji zatrdila, da čuti podporo ravnateljev. Zaradi epidemioloških razmer je namreč z njimi v intenzivnejših in bolj rednih stikih kot običajno, je pojasnila.

Po njenih besedah večjih sistemskih težav, kot ji je bilo to očitano v današnji razpravi v DZ, ne beležijo. So pa zaradi epidemiološke situacije prisotni različni izzivi in morebitne stiske, saj je človeško življenje in dinamika takšna, da se velikokrat izrazi v medsebojnih odnosih na šolskem polju.

Kot je še poudarila Kustečeva, so ravnatelji v prvi vrsti vodje v posameznih zavodih in zato posebnih vodstvenih oziroma usmeritvenih navodil ne potrebujejo. A zaradi zahtevnosti epidemiološke situacije in z njo povezanih ukrepov je ključno, da se slednji dodatno obrazložijo ter da se zagotovijo pogoji za njihovo uspešno izvedbo. "Način, kako se to izvede, je pa seveda v odgovornosti in pa delovni pristojnosti samih ravnateljev. Ni ministrica tista, ki vodi šolo ali vrtec, ampak to delajo ravnatelji," je poudarila Kustečeva.